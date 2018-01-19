美媒称中国护照影响力越来越强：免签进入60个国家

美媒称，在2016年之前，印度护照比中国护照更容易进入更多的国家和地区。但现在情况变了。
据美国石英财经网站1月17日报道，一份护照实力排行榜显示，中国位居第75位，创历史最高水平，印度则排在第86位。根据石英财经网站获得的数据，自亨氏咨询公司2006年开始公布护照排行榜以来，今年印度在该公司的护照指数中得分最低。今年的指数是1月9日公布的，通过国际航空旅行协会的数据以及亨氏咨询公司自己的研究，它对199个国家和地区的护照进行了排名。
据亨氏咨询公司说，中国游客现在可以免签或落地签方式前往60个国家和地区，与2017年的51个相比有所增加。但根据亨氏咨询公司的数据，印度游客以免签或落地签方式只能前往49个国家和地区与2017年的数字相同。在数年前的2010年，只有38个国家和地区给予持有中国因私护照的公民免签或落地签的待遇，而给予印度公民此种待遇的国家和地区有50个。两国护照近年来实力相当直到中国超过印度。
报道称，中国护照的影响力越来越大，而中国人在海外的旅游和消费也大幅增加。在摩洛哥批准给予中国公民免签待遇不久后，中国游客在2016年国庆长假期间蜂拥前往这个非洲国家。根据设在北京的中国旅游研究院的数据，同年中国游客的境外消费总额达1100亿美元与摩洛哥2016年的国内生产总值差不多。
报道表示，印度人依然发现他们最喜欢的一些外国旅行地点很难到达。例如，在7个最受印度人欢迎的国际蜜月目的地中，有3个（新加坡、马来西亚和阿联酋）仍需要印度游客办理签证。总体而言，印度近年来的排名有所下降，在2006年达到第71位——有史以来的最好名次，它的最低排名是第87名，它在2015年和2017年都是这个名次。
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