新加坡总理李显龙：下任总理人选年内不会浮出

新加坡下任总理人选一直备受关注。
去年年底，新加坡荣誉国务资政、前总理吴作栋呼吁，尽快在六至九个月内推选出未来总理。26日，新加坡总理李显龙首次回应，估计接班人年内不会浮出水面。他说，第四代领导班子还在学习如何共识，需要更多时间让国人了解他们。
据联合早报26日报道，到访印度新德里出席东盟-印度纪念峰会的李显龙，当天接受随行本地媒体采访时表示，不会在下一轮内阁重组时委任新的副总理，他也估计接班人人选不会在六至九个月里浮出台面。
早在2007年，李显龙曾说过，新加坡不应该有一位超过70岁的总理，而他将在今年2月满66岁。2011年接受访问时，他明确提及计划在2020年大选后交班。2016年8月，他在演讲时突感不适，休息一个多小时才返回演讲台，这让新一代领导人的选拨显得迫刻不容缓。
去年年底，新加坡第二任总理吴作栋在脸书发文呼吁，第四代领导班子尽快在六至九个月内推选出未来总理，方便李显龙最迟在今年年底正式指定继任者。
随后，由10名部长、5名高级政务部长和国会议长组成的第四代领导团队随后联署发声明，承诺会在“适当时候”推选一名领导人。
李显龙此次回应称：“我们都知道这是个严肃而急迫的问题，年轻部长也已在声明中说了。他们也知道我定下的时间表，希望过了下届大选后、能较早而不是较迟交棒。”
对于为何无法在今年内推举领导人，李显龙解释道，第四代领导班子还在学习如何共事，也需要更多时间让国人更了解他们。“他们得拟定重要政策，并解释、捍卫、调整和执行政策，证明自己有资格成为领导人。我觉得就如他们所说，他们会在适当时候推选领导人，但我无法肯定下来六至九个月就会尘埃落定。”
被问及是否有最合适人选时，他说，现在团队实力强，当中有各自的强项、经验和个人风格等，结合他们的强项就是个强大的团队。
2017年年初受访时，李显龙表示今年会落实更大的内阁变动，并说“届时会有更多部长、更多改变，更多新部长就会独自掌管一个部门”。但他在26日首次表明，内阁在今年财政预算案重组时，不会委任新的副总理。
针对记者的提问，李显龙说：“内阁重组是让新团队曝光和建设新团队的重要一步。我会把他们调派到不同的岗位。至于指定接班人，我不认为这是即将来临的事。”
第四代领导人中谁将领跑？
联合早报表示，被普遍视为总理人选“领跑者”的财政部长王瑞杰、总理公署部长陈振声，以及教育部长（高等教育及技能）王乙康的职务在内阁重组时如何调动，以及会否擢升为副总理，都是他们能否接棒的信号。
去年11月，在执政党“人民行动党”大会上演说时，李显龙曾点名王瑞杰、陈振声和王乙康这3名第四代领导人。
在这个三人中，王瑞杰在财经方面的经历最为丰富，经历过多个相关岗位的历练。不过，今年56岁的王瑞杰年龄也最大，另外两人均为48岁。而且，他曾在2016年5月中风，其健康状况成了进一步上位的最大隐忧。
此外，《日经亚洲评论》在年初指出，无论是谁被选为下任总理，与曾出任总理的吴作栋和现总理李显龙相比，相关治国理政经验均较为薄弱。
报道称，49岁的吴作栋从新加坡建国总理李光耀手中接过总理职位时，已经有超过10年的部长经验，曾担任贸工部长和国防部长以及第一副总理。李显龙52岁接棒总理时，已经在副总理一职上历练14年有余，还曾担任财政部长以及贸工部长。
与上述两位总理相比，王瑞杰2011年才步入政坛，他在2015年接任财政部长前，曾任教育部长。陈振声也在2011年初入政坛，2015年4月被委派为总理公署部长，同年10月当选新加坡全国职工总会中央委员会秘书长。王乙康则是在2015年大选后才进入内阁，2016年被任命为教育部代部长。
《南方人物周刊》表示，无论谁是新加坡下一任领导人，接下的都是千钧重担，其学习期注定将非常短暂。而新加坡作为地处全球海运咽喉马六甲海峡旁的小国，地理位置非常重要，大国力量的投射盘根错节。
“伴随着特朗普的上台和中国"一带一路"倡议的推进，亚太地区的地缘政治格局正在发生剧烈的变化，何去何从，新加坡正站在十字路口。”（观察者网）
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