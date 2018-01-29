日外相访华欲解冻中日关系 分析认为和解路不平坦

港媒称，日本外相河野太郎近期访华，他将一面推进双边关系改善，一面在安保问题上表明严峻态度。
据香港《南华早报》网站1月25日报道，日本外相河野太郎本周末抵达北京，为双方加强积极的势头提供了难得的机会。
在河野访问期间，北京和东京将寻求修补因领土声索和战时行为所引发的严重分歧而造成的长期紧张关系。
报道称，此访将是日本自2016年4月以来首次派最高特使访华，而且它恰逢双方签署和平友好条约40周年之际，东京希望对这一里程碑加以利用。但观察人士警告说，这位外交官在克服双方根深蒂固的互不信任方面面临着艰巨的挑战。
日本首相安倍晋三已经表达了对双方可以找到更多共同点的乐观看法。共同社报道说，安倍在22日发表的年度政策讲话中表示，他的国家“将寻求以稳定的方式发展（与中国的）友好关系，以此达到国际社会的期望”。
中国政法大学日本问题专家孙承说，两国关系“在过去七八年里由于领土争端和历史问题而处境艰难”，但签署条约的周年纪念“可能是一个转折点”。
分析人士也认为，考虑到双方的猜疑程度，中日和解的道路不会平坦。就在上周，东京指责北京向争议岛屿附近水域派遣了一艘先进的隐形核潜艇，导致两国关系紧张。
美国坦普尔大学亚洲研究部门的主任杰夫·金斯顿说：“出现了一些缓和与积极的信号，但这些让人感觉良好的外交努力面对的是领土历史和战略对抗所引发的永不消弭的争端。关系的改善将是有限的，而且很容易脱轨。”
中国人民大学东亚研究中心主任黄大慧说：“（日本）遏制中国的努力不会改变。这是一个现实，中国也知道这一点。两国之间的对抗将在未来持续很长时间。”
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