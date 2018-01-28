印度租用印度洋小岛建海军基地 印媒称是为对抗中国

据多家印媒报道，当地时间周六（27日），印度和位于东部非洲印度洋上的群岛国家塞舌尔签订了一项关于在阿索普申岛（Assomption）上进行设施开发、管理、运行和维护的修订协议。塞舌尔群岛上的这座岛屿将被租借给印度，为印度海军建设海军基地和飞机跑道。
《今日印度》以《紧盯中国》为题报道称，印度外交秘书苏杰生（S。 Jaishankar）和塞舌尔国务卿弗雷（Barry Faure）当地时间周六（27日）签订了这份协议。报道称，塞舌尔国务卿此次访印，正值中国在这一区域加深介入程度、尤其是中国在吉布提建立基地之际。印高官称，这份协议具有“战略标志性意义”，印度需要在印度洋海域“创建平衡”。
据报道，印度外交秘书苏杰生表示，“与印度洋区域诸国维持良好关系并营造和平稳定氛围，是印度外交政策的重要基石。我们对这一区域的愿景是，在合作和集体行动的基础上，应对海上安全挑战。”
《印度斯坦时报》报道称，塞舌尔群岛上的阿索普申岛将被租借给印度，用于建设海军基地和飞机跑道。印度在租借该岛后，已着手准备基础设施开发工作，包括塞舌尔海岸警卫队的宿舍建设，以及在这座人迹罕至的岛屿上修建飞机跑道等。
报道称，印度和塞舌尔在国防和海上安全方面已有多年合作，印度帮助巡防塞舌尔群岛水域，并向塞舌尔人民保卫军提供多项装备等。继2013年赠出第一架后，印度总理莫迪2015年3月访问塞舌尔时，宣布赠予塞舌尔海岸警卫队第二架道尼尔（Dornier）侦察机以强化其海上安全。就在莫迪此次访问期间，印度和塞舌尔签署了一项协议，即在距离主岛马埃岛（Mahe）西南处1140公里处的阿索普申岛上开发基础设施。不过，这一协议随后在塞舌尔国会遇阻。2017年10月，苏杰生对塞舌尔进行了一次未公开访问，以解决两国关于在阿索普申岛上建设基础设施方面的分歧。
报道称，与此同时，塞舌尔和中国的合作近年来也在快速增长。
苏杰生称，印度和塞舌尔在过去数年中精心构筑起国防和安全合作，并称“作为海上邻国，我们的防卫安全彼此休戚相关。尤其是塞舌尔拥有超过130万平方公里的专属经济区，更加脆弱。考虑到这一点，印度和塞舌尔已拟定合作议程共同打击海盗，并强化专属安全区的巡航和监控，避免非法捕鱼、偷猎、贩毒和人口贩运等潜在经济犯罪的入侵。”
苏杰生还称，“认识到我们在印度洋区域的战略一致，今天签署的协议对于未来进一步加深两国合作而言，是非常重要的一步。”
《今日印度》报道称，印度方面决心将与塞舌尔的关系扩展为更具战略意义的全面合作伙伴，以“创建平衡”，并对抗中国等实力不断增强的国家。
此前，关于中国在吉布提建设保障设施一事，中国国防部曾表示，中国在吉布提建设的保障设施将主要用于中国军队执行亚丁湾和索马里海域反海盗护航、人道主义救援等任务的休整补给保障。目前工程进展顺利。
国防部表示，中国在海外建立保障设施，是为了更好地承担国际责任，履行国际义务，保护中国合法利益，而不是为了寻求军事扩张。需要强调的是，中国坚持走和平发展道路，坚持奉行防御性的国防政策，坚定维护世界和地区的和平稳定，这是一贯的、明确的。
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