印度密切关注中国紧邻洞朗对峙点建军事设施

外媒称，新的卫星图像显示，就在距离2017年夏天与印度军队在洞朗高原发生长达10周对峙的地点仅有几英里的地方，中国正在建设一处规模庞大的军事设施。
据俄罗斯卫星通讯社1月18日报道，卫星图像显示，中国军队建设的设施位于对峙期间印度军队营地以东约6英里（约合10公里）。这些设施包括壕沟、营房和多处直升机停机坪。此外，还挖掘了看上去是用来放置大炮的炮台，不过目前上面还没有任何重武器。
报道称，中国军人和装甲车已经在该地区集结，其中包括一个似乎由ZBL-09步兵战车组成的机械化团。
报道称，印度陆军参谋长比平·拉瓦特17日在被问到中方的建设活动时并未予以重视，认为这只是暂时的。拉瓦特还说，这些设施可能只是为了在西藏地区严寒的冬季保护中国的军事装备。
另据《印度时报》网站1月18日报道，印度正密切关注中国军队在洞朗北部的持续驻军及建设活动，而与此同时，印度陆军参谋长比平·拉瓦特表示，两国之间的友好氛围已经重新回到去年该地区军人对峙之前的水平。
报道称，印度安全机构认为，在寒冬过后，中国军人可能会“大规模”重返洞朗地区。
一名官员说：“他们在洞朗北部建设了基础设施。但是我们的军人所处的位置在地形上要优越得多。我们目前处于观望模式，为最终可能发生的不测做好准备。”
报道称，印度在该地区的军事哨所距离双方在洞朗的对峙地点只有大约100米至150米的距离。
报道称，驻扎在洞朗北部的中国军人约有1600人，他们在那里形成了永久性驻军，修建了直升机停机坪，改善了路况，预先建造了临时营房、庇护所以及仓库，以抵御高海拔地区的严寒。
不过，这位陆军参谋长也说：“我认为（印度和中国之间）的友好氛围已经回到了洞朗对峙之前的状态。因此，我预计不会出现大麻烦，但必须时刻为这样的情况做好准备。”
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