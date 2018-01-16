标普下调巴西信用评级 因政策进展慢于预期

法媒称，信用评级机构标准普尔11日将本已是垃圾级的巴西信用评级进一步下调，将这个拉美最大经济体的长期信用评级降至BB-级。
据法新社华盛顿1月11日报道，标普称，尽管巴西总统特梅尔取得了“多方面的政策进展”，但“在及时推出有意义的法规以纠正结构性财政赤字扩大方面，以及不断上升的债务水平方面，巴西的进展慢于预期”，而将于今年晚些时候举行的巴西总统选举增加了不确定性。
这家评级机构将巴西短期信用评级维持在B级，并称其今后一年调整巴西长期信用评级的“概率不到三分之一”。
标普指出，巴西政府领导人对实施更强有力的财政措施“支持不够”。对于巴西总统选举后领导这个国家的人是否拥有通过改革措施所需的“重大政治资本”，标普表示悲观。
这家评级机构称：“尽管经济已经企稳，但我们看到缓慢的经济增长和虚弱的财政状况成为巴西信用的关键制约因素。”
报道称，根据联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会上月发布的一份年度报告，预计巴西经济今年将增长2%。尽管并不亮眼，但这远好于对其2017年0.2%的经济增速预测。
巴西官方的经济增速预测要略微乐观一些：2018年增长3%，2017年增长1.1%。
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