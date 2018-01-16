公司员工盗取100个比特币被刑拘 价值数百万元

近日，北京海淀警方破获一起破坏计算机信息系统案。嫌疑人仲某利用自己管理员的权限，修改公司电脑内应用程序，盗取100个比特币，价值数百万元。还未来得及销赃，仲某便被警方抓获。目前，仲某因涉嫌破坏计算机信息系统罪被刑事拘留。
去年9月25日晚，海淀分局西三旗派出所接到辖区某科技公司报警，称公司计算机信息系统被破坏，100个比特币被盗，价值数百万人民币。警方经技术勘察发现，虽然嫌疑人进行远程操作侵入该公司账户，但通过该系统的初级防护却是利用公司的密码进入的，可见嫌疑人应该是公司内部人员。经工作，确定公司管理员仲某有重大嫌疑。
2018年1月2日凌晨，警方将仲某传唤至派出所。经审讯，仲某交代称，自己是公司的管理员，知道在国外有比特币交易，很值钱，就想着赚点钱。其在利用管理员权进入公司数据库后，又破解了公司存储比特币的账户密码，盗窃公司100个比特币。
民警介绍，盗取比特币后，仲某本想转到国外的网站卖掉，由于不知道哪个网站可以操作，上网搜到一个“比特币钱包”的应用，把盗取的100个比特币存进去，听说还有个“核心钱包”，可以把盗取的轨迹清除掉，又挪掉10个比特币存入。经民警工作，仲某将剩余的90个比特币退回给公司，而存入到“核心钱包”内的10个比特币已找不回来。
目前，嫌疑人仲某因涉嫌破坏计算机信息系统罪已被海淀警方刑事拘留，此案正在进一步审理中。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost