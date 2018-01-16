前白宫新闻秘书称“通俄门”调查无碍特朗普：他会连任！

外媒称，前白宫新闻秘书肖恩·斯派塞认为，调查特朗普竞选团队涉嫌与俄罗斯有牵连一事不会引起总统的任何担忧。
据《爱尔兰时报》网站1月13日报道，这位特朗普前发言人在接受采访时还说，他认为特朗普2020年会赢得连任竞选，因为美国经济形势看好。
联邦调查局前局长、特别检察官罗伯特·米勒正在调查，特朗普的竞选团队是否像美国情报机构所说的那样与莫斯科勾结，使得2016年的大选有利于共和党。
报道称，在经历了纷乱的6个月后，斯派塞辞去了特朗普官方发言人的职务。他认为“没有任何事情会引起（政府中与米勒调查相关的人）担忧”。
他说：“此刻，还没有能让人担忧的信息泄露出来。”
报道称，斯派塞正在写一本有关自己白宫经历的书，计划夏天发表。
他在前往都柏林参加爱尔兰广播电视台《深夜秀》节目时表示：“坦率地说，我认为他（特朗普）根本不担心。他几乎只要有机会就要重申这一点。”
斯派塞说，迈克尔·沃尔夫的新书《烈焰与怒火：特朗普白宫内幕》的“准确度只有30%至40%”。
报道称，斯派塞还重申了他倍受抨击的一项观点：他认为“特朗普的就职典礼，无论是亲自到场还是全球（收看直播）的观众人数，都是最多的”。
斯派塞对自己当时处置争议的方式感到后悔，但是他说自己的言论被误解了。
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