香港高校被喷抵制普通话口号 警方已列为刑案处理

香港浸会大学部分学生日前因不满普通话豁免试太难，“占领”校内语文中心及辱骂教师，其中两名学生24日被校方暂时停课。今早（25日）有市民发现学校附近被喷抵制普通话标语，警方到场了解后列为刑案处理。同时，校方对事件后续处理继续推进，十多名涉事学生需要面对校方的纪律聆讯。
综合香港媒体报道，今早（25日）有市民发现浸大伟衡体育中心旁小路两侧墙壁上出现“不要普通话”、“歧视”以及“NO PTH（普通话）”字样的黑色喷漆。有人指出字句虽然喷在屋苑外墙上，但字句面向香港浸会大学伟衡体育中心，相信与近日香港浸会大学“占领”事件有关。有关管理处将涂鸦用黑色胶布遮盖，警方到场了解，暂列刑事毁坏案处理。
同时，校方对事件后续处理继续推进，校方昨日（24日）公布学生会会长刘子颀和学生陈乐行须暂时停学。涉事的浸大学生会编辑委员会在脸书专页表示，今日（25日）陆续有参与“占领”行动的学生收到校方电邮，要求他们出席纪律聆讯，包括编委会总编辑何浩贤、教务议会学生代表廖伟濂等。据了解，被知会的学生人数达10多人。
浸大校方24日宣布两名发动“占领”、威吓老师的学生暂时停学，获香港社会各界齐声叫好。
香港教联会主席黄锦良指，社会大众对大学生有很高期望，道德也应达到一定标准，涉事浸大学生明显作出不恰当行为，对大学声誉造成负面影响，也令大众失望。“学校作为教育场所，学生做错事，学校必须勇于指正”，他形容校方这次安排恰当，既可让两名学生好好反省所作所为，亦能挽回社会对浸大的信心。
香港教育政策关注社主席张民炳也认同浸大应从严处理，对于学生会称不满停学安排，他强调这是对于事件中被威吓教师的一份保障，“事件中有关学生在语文中心捣乱近8小时，又对师长恶言相向，要求两人暂时停学亦无可厚非”。
特区政府行政会议成员林健锋指出，涉事学生凶神恶煞地闯入语文中心，以粗言秽语辱骂教职员，事发后还自鸣得意，可见他们完全不懂得尊师重道。他赞成校方严肃处理，以维护大学尊严，“如果姑息纵容，只会助长歪风”。
香港中文大学校董会成员、工联会立法会议员何启明表示，当日亦有看网上直播，而事发后学生却毫无悔意，没有向被侮辱的老师与职员道歉，现希望被罚停学的学生能够善用这个时刻，反思自己的行为，校方亦应该尽快完成调查工作，作出适当处理。
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