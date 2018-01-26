中国从“世界工厂”迈向“规格大国” 日媒忧心忡忡

日媒称，中国的结算服务支付宝今年将在日本登陆。
据《日本经济新闻》1月24日文章，支付宝几年前开始进行推广活动：如果用智能手机注册账户，则可以免费乘坐出租车等，引发热烈反响，经过几年时间就急速成长为日交易次数达1.3亿次的智能手机APP。支付宝将没有银行账号或难以通过信用卡审查的低收入阶层拉入消费世界，对中国经济规模的扩大做出了贡献。
然而，支撑支付宝结算的基础技术二维码原本是日本的技术。开发二维码的是电装公司。支持丰田汽车高效率生产的“看板管理系统”非常有名。为实现“看板管理系统”现代化（电子化），电装公司在上世纪90年代提议使用比条形码容纳更多信息的二维码，这就是QR码（QR Code）。
电装公司并没有封锁技术，当时除向丰田公司提供外，还推出了使用二维码促进编码读取设备销售的战略。电装公司免费分享了制作编码的软件。
这一战略奏效，日本各地的便利店引进了二维码和读取设备。但这一技术并没有推广至海外。
2010年之后，形势陡变。随着智能手机的普及，通过扫描读取信息的二维码技术在海外以惊人的速度普及开来。推广者之一正是阿里巴巴集团的支付宝。
支付宝起初利用的是中国独立研发的编码，但由于在安全性方面存在问题，后来改用二维码。变更的理由是，二维码安全性较高，而且电装公司无偿公开技术，不收取专利费。支付宝也没有从用户那里收取手续费，二维码技术因此得到了爆炸性普及。
电装公司一位负责人表示：“经常有人感叹，早知道哪怕是按照每个编码0.01日元的标准收费也好啊。”不过，究竟应该公开技术还是封锁技术，从战略上看，电装公司并没有错。正是因为免费公开，这一技术才迅速在世界普及。美国微软公司也曾开发与二维码类似的编码，但由于收取使用费而未能普及。
日本开发出智能手机照相功能和二维码技术，中国则利用相关技术创造出巨大商机。如今，日本正面临中国的“规格逆登陆”攻势。
银行和其他产业为何没有在支付宝之前抢先发现二维码的便利性和前景呢？为什么没有想到IT企业威胁传统金融服务秩序的可能性呢？这一点值得思考。
中国正从进行大规模生产的“世界工厂”变成制定规则的“规格大国”。日本过去曾与美欧围绕“事实标准”和“法定标准”进行竞争，今后真正的竞争对手很可能将变成中国政府和中国的大企业。
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