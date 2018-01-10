德国情报负责人：“百名圣战者孩子”构成未来安全威胁

英媒称，德国政府说，曾经在叙利亚和伊拉克作战的德国“伊斯兰国”组织（IS）武装分子的100多名子女不久后可能回到德国，这引发了安全担忧。
据英国《泰晤士报》网站1月8日报道，约320名伊斯兰激进分子已离开“伊斯兰国”组织所谓的“哈里发国”回到德国，几乎每一名回国妇女都带着孩子或是怀有身孕。德国政府官员说，一共可能有100多个孩子，不过绝大多数是幼童和婴儿。
不过，政界人士和情报专家警告说，很多武装分子的孩子很可能已经被洗脑。他们提到“伊斯兰国”组织公布的一段不到10岁的孩子杀死囚犯的视频，此外，德国2016年发生了多起未成年人实施的袭击。
报道称，过去几年里，约有960名伊斯兰激进分子从德国前往中东参加战斗。但由于“圣战”组织在军事上受挫，投靠“伊斯兰国”组织的人数大幅下降，从2014年的310人降至2017年前11个月的70人左右。
据信，约150名德国“伊斯兰国”组织成员已战死，其余的人里约有320人已经回国。回国者大多是男性穆斯林移民，1/6的人是德国人，1/5是妇女。
报道称，德国政府不能立即逮捕这些回国的“伊斯兰国”组织成员，除非有证据证明他们参与了具体的恐怖活动，不过，德国法律已经收紧，允许政府对这些人进行监视并没收护照，还降低了逮捕门槛——例如，在恐怖分子训练营接受过培训的人就可以被逮捕。德国情报部门说，所有回国的人都可能构成威胁。
德国内政部副部长埃米莉·哈贝尔在回应绿党提问时说，政府预计共有100多名未成年人回国。一些武装分子带着孩子前往叙利亚，还有一些人在那里结婚并组建家庭。
报道称，受隐私保护法的约束，德国当局无法收集不满14周岁儿童的旅行信息，因此尚未掌握确切数字。
德国安全部门去年10月份警告说，从战争地区回国的儿童可能成长为新一代“圣战”分子。安全部门还说，在2016年发生的5起震惊全国的恐怖袭击中，3起是由未成年人实施的。在其中一起袭击案中，一名少年在维茨堡附近一列火车上砍伤5人后被击毙。这名少年是作为无人陪同的未成年人来到德国寻求政治避难的。
报道称，德国政府为回国者安排了去激进化辅导，但社会上仍呼吁政府作出更多努力。
报道称，柏林正在与情报部门商讨如何处理在伊拉克和叙利亚北部被捕的20多名女性“圣战”分子。其中很多妇女都有孩子，这些孩子在回国后将获得德国公民身份。
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