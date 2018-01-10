中国互联网巨头频陷“隐私门” 网友自称在网上“裸”奔

美媒称，中国极具影响力的互联网巨头们突然处于守势，人们担心它们收集的数据损害了消费者隐私。
美国《华尔街日报》网站1月8日刊登题为《中国互联网巨头遭遇用户的隐私焦虑》的报道称，在一家省级消费者团体指责搜索引擎公司百度非法获取用户个人信息后，该公司加入了蚂蚁金服和腾讯的行列，成为处于聚光灯下的又一家互联网公司。
江苏省消费者权益保护委员会在上个月提起的民事诉讼中称，百度的两款手机应用程序（APP）在未取得用户同意的情况下，获取诸如“监听电话、定位、读取短彩信、读取联系人、修改系统设置”等各种权限。
江苏省消费者权益保护委员会称，事先告知用户是法律规定的义务。
但百度仅书面对问题作了简单说明，否认了这些指控，并称其手机应用程序无法监听电话，而且访问定位、短彩信和联系人都在合理使用范围内。该公司还说，用户必须给予授权，应用程序才能操作。
该公司表示：“百度一直非常重视个人信息的保护。”
中国市场研究集团董事总经理肖恩·赖因说，中国人越来越意识到，他们在网上所做的和所说的很容易被别人了解。
他说：“过去几个月，人们开始对这些互联网公司所搜集的用户数据感到担忧。”
来自湖南省的22岁学生刘彦春（音）说，在了解到这场官司后，她不会再下载新的百度APP。但她恼火地表示，除此之外，她什么也做不了，因为她依赖像微信这样的APP来与人联络和进行移动支付。
刘彦春说：“感觉有点无奈。如果微信想要收集我的信息，我真的认为我没有太多机会去抵制它。”
日前，在中国一名商人担心微信“每一天”都在阅读人们的聊天记录后，腾讯采取了一个罕见的做法，公开否认它收集用户聊天记录并进行大数据分析。
同样在上周，隶属蚂蚁金服集团的芝麻信用在官微发布“关于查看支付宝年账单时‘被同意《芝麻服务协议》’的情况说明”，为默认勾选协议之事致歉。并表示，此前没有开通芝麻信用的用户，这次不管是被默认勾选还是主动同意，都不会因此而成为芝麻信用的用户。
报道称，尽管如此，担忧依然存在。
一名新浪微博用户写道：“根本没有隐私可言。我们基本上是‘裸’的！”
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