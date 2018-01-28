新加坡航空展将于2月6日开幕

航空展主办企业Experia Events的董事经理陆泽南25日在记者会上表示，本届航空展相比往届预计将吸引来自更多的国家和地区的更多参展企业参加。首次参展的企业包括几家来自中国的企业和几家来自俄罗斯的航空企业，这些企业已经开始认识到新加坡航空展的价值。
陆泽南说，本届航空展预计将吸引来自约150个国家和地区的约5万名专业观众，其中一些专业观众来自全球主要航空市场，包括美国、德国、法国、英国和以色列。而在最后两天的公共开放日里，航空展还将吸引超过8万名公众观众。
据当地媒体报道，2016年的上届新加坡航空展共达成51宗交易，高于2014年航空展的44宗，但其中披露交易金额的11宗交易累计的总交易额为127亿美元，低于之前一届披露的总成交额320亿美元。
新加坡航空展期间还将配合举办一系列业务论坛、重要会议和相关活动，包括亚洲业务论坛、航空网络安全业务论坛、自控技术革命业务论坛、新兴技术与创新业务论坛、新加坡科技研究局航空航天技术领导论坛和新加坡航空科技与工程会议。
而在2月4日和5日，新加坡航空展航空业领袖峰会也将作为航空展的配合活动之一在新加坡举办。据新加坡民航局局长岑景祺在记者会上透露，届时，来自飞机制造商、航空公司等业内企业的高层管理人员将与主要来自亚洲和非洲国家的政府官员们就下一代飞行器技术、航空产业发展、无人机的未来等多个课题阐述观点、交换意见。（新华社）
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