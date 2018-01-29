澳副总理称愿为美回归修改TPP 日本表示“目前无法接受”

外媒称，澳大利亚副总理巴纳比·乔伊斯针对跨太平洋伙伴关系协定（TPP）提出了可以变动的提议，希望能借此让美国加入。
据《澳大利亚人报》1月28日报道，澳大利亚、新西兰、加拿大和日本等11国23日就继续推进TPP达成一致。去年因美国总统特朗普宣布退出，该协议陷入了混乱。
澳总理特恩布尔此前还称赞了这一协定，并说协定将于3月在智利正式签署。
不过乔伊斯表示，目前达成的协定还不是最终版本。
他在28日对英国天空新闻频道说：“因为尚未签署，我要说这些条款还不是最终版本。我希望最终的版本能有美国的加入。”
他认为，如果需要一些小的变动才能让美国加入，那就应该去做。
他说：“大的变动会改变各方的立场，但显然，如果能设法让美国加入……我们愿意一试。”
在去年拒绝该协定后，特朗普本周又出人意料地表示，“如果能有比以前更好的协定”，美国还有加入的可能。
特恩布尔26日表示，他认为美国不会很快回到该协定，澳大利亚也没有指望这种情况发生。该协定将消除一个国内生产总值达到13.7万亿美元的贸易区内超过98%的关税。
另据共同社瑞士达沃斯1月27日报道，美国总统特朗普26日在达沃斯论坛上发表演讲，表示有意探讨重返TPP。一直以来否定多边自由贸易协定的特朗普或把转变政策也纳入考虑范围，促使TPP参加国展开在对美国有利条件下的重新谈判。
准备在不包括美国的11国框架下使协定生效的日本政府预计将表示“目前无法接受”（相关人士语），因美国重返TPP门槛太高。TPP是在耗费时间协调参加国复杂的利害关系后达成的。日本一向盼望美国重返TPP，但设想的是美国返回已确定的TPP框架。
TPP去年曾因美国退出而前途未卜。但在日本的主导下，本月23日11国刚就新协定达成了共识。若重新开始谈判，则无法避免趋于长期化，距离协定生效会更遥远。
此外还存在这样的担忧：若轻易同意重新谈判，那么倡导“美国优先”的特朗普政府有可能以强硬态度参与谈判。一名贸易相关人士表示：“若美国希望重新谈判，可以等TPP（在11国框架下）实现后再花时间协商。”
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