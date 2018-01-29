中国竹子因环保获得新生 英媒：未来豪车内饰或都是竹制品

英媒称，中国有超过600万公顷绿色竹林，占世界竹林面积的五分之一。中国每年生产约400亿双一次性竹筷子，供一日三餐使用。即使在香港最繁华的地区，在建的高楼大厦也常常使用竹制而不是钢铁脚手架。
据英国《经济学人》网站1月18日报道，香港的一名专家马丁·谭说，尽管具有重要意义且数量充足，竹子还是“中国被遗忘的植物”。为了展示竹子的潜力，他会请来访者喝上一罐竹子果汁，并递上一张竹制名片，请他们坐在旁边的竹制扶手椅上。
复杂的工作从竹子被砍下后开始。谭先生说，竹制品加工仍是原始的劳动密集型小产业。加工厂坐落在竹林中，利润微薄。牙签、火柴杆、香签、竹席和竹篮仍是这种植物制成的主要产品。在中国东部浙江省的竹子之乡嵊州，约95%的竹子手工制品都供出口。
但这种材料的前景正在改善。一个原因是环保意识。中国企业占竹地板国际出口市场的90%，随着西方消费者逐渐使用绿色产品，这种地板的吸引力日益增强。2016年竹地板的产量为1.16亿平方米。总部在北京的一个政府间机构国际竹藤组织称，这种替代塑料和木材的可再生低碳材料目前是“中国在环保领域发挥领导力的尝试之一”。竹子可以向空气中释放大量氧气，其吸收二氧化碳的能力是一些树木的四倍。自2012年以来，中国企业就通过购买竹信用来抵消碳排放。
报道称，在2017年的一个论坛上，来自浙江省的一家民营企业受邀展示用竹子制造的暴雨排水管和子弹头列车车厢的抗震外层。中国给农民提供了大量国家补贴。自1981年以来，竹子行业的年产值增长了500倍，达到320亿美元。中国计划在三年内将这一数字提高至480亿美元，并解决1000万人的就业。
技术也在改变一切。一系列新产品开始使用竹子，包括胶合板和塑料。在加工过程中产生的竹粉曾主要用于做工厂燃料，现在加入松香后制成新材料。从空调设备和行李箱工厂回收的剩余塑料加上竹粉可以制成户外竹地板。
竹子制成的复合材料可用于从铁路枕木到井盖的一切东西。宝马和雷克萨斯两家汽车制造商都在考虑用这种材料取代塑料和木材用于车内饰。一家德国企业想用这种材料制造船的甲板。一家加拿大空间技术企业将这种材料加入其生产的望远镜中。
报道称，其他竹制品行业则面临更艰难光景。竹制脚手架因为潜在的安全和火灾隐患，已经被中国大陆许多地方淘汰了。
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