新加坡2018财年预计整体预算赤字达6亿新元

新加坡财政部长王瑞杰19日在发布新加坡政府2018财政年度预算案时表示，该国政府在这一财年中将迎来6亿新元（约合人民币28.98亿元）的整体预算赤字，相当于国内生产总值的0.1%。
王瑞杰说，2018财年，新加坡政府各部门总支出预计将达到800亿新元，同比增长8.3%。政府所有部门、机构的整体支出预计将达到891亿新元。
他说，2018财年新加坡政府在医疗保健、基础设施建设和教育领域的投入预计将分别达到约102亿新元、200亿新元和128亿新元。同时，政府还将加大在安全领域的投入，以应对在恐怖主义、网络攻击和网络自我激进化方面的威胁。
2017财年，新加坡政府获得整体预算盈余96亿新元，相当于国内生产总值的2.1%。其中有50亿新元将被拨出用于建立轨道交通基础设施建设基金。
王瑞杰表示，为了弥补未来预算收入与支出之间的差距，新加坡政府除了探索谨慎财政支出、建立基金、通过借贷开展基础设施建设等各种管理未来支出的措施外，还计划在2021至2025年间将消费税（GST）从目前的7%提高至9%。
此外，王瑞杰还宣布了新加坡政府关于对境外服务提供商提供的数字化服务征收消费税，提高烟草税，提高雇佣外籍女佣税，使用2017财年预算盈余派发新加坡共享增长花红、提高对企业的公司税退税等一系列措施，并且重申将从2019年起征收碳税。（新华社）
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