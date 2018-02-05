美政府今年将举债近万亿美元 举债成瘾或致经济衰退

美媒称，本周又是一个疯狂的新闻周，所以如果你错过了美国财政部发布的一则简短但重要的公告，那也是可以理解的：联邦政府将在本财年——也就是特朗普负责编制预算的第一个财年——举债近1万亿美元。这几乎是2017财年政府借款额的两倍。
据美国《华盛顿邮报》网站2月3日报道，具体的数字如下：根据1月31日公布的一份文件，财政部预计本财年将举债9550亿美元。这是六年来最高的举债数额，较联邦政府去年5190亿美元的举债额大幅增加。
财政部把举债数额增加主要归结于“财政前景”。国会预算局说话更直截了当。它在本周的一份报告中说，新税法导致税收减少。
跨党派的“争取制定负责的联邦预算委员会”高级政策主管马克·戈德魏因说：“我们对举债上瘾了。”他认为两党对于这一局面的出现都有责任。
美国财政部前高级顾问厄尼·泰代斯基说，尤其令人震惊的是，这是自里根担任总统以来美国第一次在非衰退时期这么大幅度地增加债务。在里根政府时期，之所以提高举债额是因为要增加军备，而这恰恰也是特朗普再次呼吁要做的。
特朗普在他的国情咨文演讲中没有提到债务——也没提到持续增加的预算赤字。对于戈德魏因以及其他警告美国即将面临严重经济问题的人士来说，闭口不提国家债务令人沮丧。
哈佛大学经济学家、里根政府时期的顾问马丁·费尔德斯坦说：“这很糟糕。赤字和不断增加的债务是一个严重问题，不管是从长远看还是从眼前看都是如此。”
本周，白宫领教了这种债务状况可能会造成多么麻烦的问题。投资者对债务增加和通胀率上升的可能性十分担心，因此美国政府债券的收益率达到2014年以来的最高水平。这反过来又在一定程度上推动股市出现抛售潮，单周跌幅为两年来之最。
长期以来，华盛顿和华尔街一直相信美国政府可以持续发债，因为全世界的人都渴望购买这种避险资产。但市场的需求可能会有限度，特别是在通胀率开始上升，投资者倾向于抛售债券以购买高回报股票的情况下。
国会前税务经济学家彼得·戴维斯说：“因为有这些问题，我的一些华尔街客户开始谈论2019年经济衰退的话题。财政政策失控了。”
财政部预测2019年的举债额将超过1万亿美元，2020年将超过1.1万亿美元。特朗普在上任之前就形容自己是“债务之王”，尽管他曾在竞选期间提出要减少国家债务。
“争取制定负责的联邦预算委员会”预测，到2019年，美国财政赤字将达到1万亿美元，并将保持一段时间。
两党都声称它们希望“在财政上负起责任”，但是戈德魏因说两党都通过了增加债务的立法。政客们都认为这是他们最后一次通过一项使赤字问题恶化的法案，但到目前为止，他们并未收手。戈德魏因说：“每次一个瘾得到满足之后就会更加上瘾。”
华盛顿似乎并不喜欢在预算问题上保持克制，但市场可能迫使国会出手。
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