日媒：人民币国际化将迎来窗口期 今年人民币将持续坚挺

日媒称，近日人民币涨势如虹，人民币对美元汇率中间价25个月来首度升破1美元兑6.4元人民币，1月25日开始更在6.32上下徘徊，与此同时，美元指数三年来首次跌破90关口探底88。美元走弱助力人民币企稳回升，当下市场对人民币的态度一派乐观。
据《日本经济新闻》网站1月31日报道，此轮人民币走强背后的主要推动力是同期美元大幅贬值。展望2018年，考虑到支撑2017年货币走势的大部分逻辑至今仍然清晰，预计2018年美元也难有起色，而人民币将持续坚挺。
报道称，从国内来看，中国经济基本面的改善也为近期人民币升值提供了支撑。一方面，2017年中国经济增速止跌回升，表现超出预期。新经济欣欣向荣，中国“新四大发明”领先全球，近年来中国出口在全球市场中的份额不降反升。另一方面，中国正在加大去杠杆的力度，货币政策保持中性偏紧。
报道称，在人民币企稳走强的背景下，今年1月，德法央行决定将人民币纳入外汇储备，中国央行对人民币中间价定价机制中逆周期因子参数进行调整，均反映出国内外对持有人民币的信心增强。预计未来中国决策层会更多地让市场决定汇率并加快推进人民币国际化，而从海外央行纷纷接纳人民币作为储备的情况来看，重启国际化前景广阔。
报道认为，重启人民币国际化正迎来良好窗口期。回顾去年上半年，央行果断采取稳汇率策略，而没有采纳当时颇有市场的一次性贬值建议。如今看来，央行稳汇率的操作最终换来了预期的改变，屏蔽了金融风险。
报道称，基于当前国内外环境的最新变化，以及国际化加速后资金双向流动的态势明显，预计今年人民币出现双向波幅仍是主基调，对美元单向升值的趋势不会长期持续下去，预计6.3会成为近期美元兑人民币下值抵抗线。
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