美三大银行禁止信用卡购比特币 担忧欺诈损失

美媒称，越来越多信用卡公司正在抛弃比特币。
据美国《华尔街日报》网站2月3日报道，美国三家大银行2月2日表示，它们将不再允许信用卡用户用它们发行的信用卡购买比特币。这正值比特币价格刚经历了残酷的一周，从去年12月份的峰值跳水超过50%。
花旗银行2月2日晚些时候宣布决定不允许信用卡客户用花旗银行的信用卡购买比特币。该银行正在实施这一针对其全球客户的禁用政策。
花旗银行加入了摩根大通银行和美国银行的阵营，后两家银行在2月2日早些时候也宣布将不再允许其信用卡客户使用信用卡购买比特币。
《华尔街日报》1月25日报道说银行越来越担心用信用卡购买比特币的风险。第一资本金融公司今年1月份禁止客户用信用卡购买比特币。“发现”金融服务公司则在2015年就禁止了这类交易。
随着这些最新消息的公布，大多数顶级信用卡公司都不再允许用户用其信用卡购买比特币。银行的一大担忧就是比特币购买将增加信用卡亏损。这其中就包括持卡客户在比特币价格低于购买价格时不支付账单的情况。
信用卡总体赊账率正在上升，这是多个原因导致的，其中包括近年来更宽松的承销标准等。一些银行已采取措施减缓亏损增加的速度——但是用信用卡购买比特币将令这些努力打折扣。
欺诈损失是信用卡公司最大的担忧。随着销售加密货币的交易越来越多，一些信用卡发卡银行表示，持卡用户从欺诈商人处购买比特币的风险增大。
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