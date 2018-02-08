《纽约时报》社论：中美应防止从竞争滑向对抗

美国《纽约时报》网站2月6日刊发社论称，中美关系已变得更具竞争性和令人担忧，防止竞争滑向对抗取决于两国共同努力。
社论称，不久前，美国曾希望将崛起中的中国纳入冷战后建立的政治和经济体系。然而，中国正在创建自己的制度，或重塑现有制度和规范，以适应它自己的需要。
社论称，中国希望扮演更重要的国际角色是完全合情合理的。中国经济增长、军事实力强大、领导层非常稳定。一位重点明确、具有前瞻性的美国总统会努力应对此类举措。然而，对历史视而不见的特朗普总统除了把更多权力让给北京外什么都没做。
社论称，在政治上遭到削弱、正受特别检察官调查的特朗普在宣布与中国打贸易战和想成为中国朋友之间犹豫不决。
例如，特朗普去年11月在北京宣称他不责怪中国导致贸易关系失衡。两个多月后，在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，他声称：“美国将不再对不公平的经济行为视而不见，包括大规模窃取知识产权、工业补贴和普遍的国家主导经济规划行为。”似乎在预言一场贸易战。
特朗普退出跨太平洋伙伴关系协定以及巴黎气候协定，对北美自由贸易协定提出质疑，拒绝伊朗核协议，从而疏远了盟友。
与此同时，中国正以其他方式施加影响力。中国已超过美国成为智利、巴西和秘鲁的头号贸易伙伴，使得美国国务卿蒂勒森在访问该地区之前警告各国反对这种趋势。
社论认为，中国最重要的策略可能是一项在亚洲、非洲、欧洲和拉丁美洲各国的公路、发电厂、桥梁、网络和其他项目上投入1万多亿美元以扩大市场和政治影响力的计划。许多国家已经参与或打算参与其中。相比之下，特朗普正在削减美国本来就不太多的对外援助预算。
爱德曼国际公关公司的一项调查显示，过去一年中，公众对美国各主要机构的信心大减，对美国政府的信心下降14个百分点至33%。这是迄今为止美国人对政府信心降幅最大的一次，也是调查涵盖的所有28个国家中降幅最大的。
社论称，
目前还不清楚特朗普是否有一项用于有效处理这些复杂政策问题的真正战略。没有人希望必须在这两个庞然大物间作出选择。中美关系已变得更具竞争性和令人担忧，而且将继续如此。防止竞争滑向对抗取决于两国共同努力。
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