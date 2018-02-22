英拉兄妹违宪？泰媒：二人密会多名为泰党人士

泰媒20日报道称，消息人士透露，泰国前总理他信和英拉被曝与数名为泰党政界人士在一些亚洲国家会面，泰国政府对此正在密切关注。
据泰国《民族报》报道，消息人士透露，泰国国家和平与秩序委员会（NCPO）主席、泰国总理巴育已下达指示，相关当局“必须依法行事”。泰国国家和平与秩序委员会已接到指示，对英拉兄妹与为泰党人士进行会面是否违反宪法进行鉴定。
自2017年4月起生效的泰国新宪法章程规定，任何外部人士严禁干涉政党内部事务，无论是个人还是政党，若违背章程规定将面临严厉的惩罚，包括监禁、罚款和解散政党。
报道指出，在过去一周的时间中，为泰党一些关键人物和政界人士先后在日本、新加坡等地与英拉和他信会面。曾是为泰党领袖的英拉兄妹虽然已经被剥夺了在为泰党中的职位，流亡海外，但在政治人物中仍保持了相当大的影响力。
据海外网早前报道，泰国前总理英拉自2017年8月出逃后，先后被曝出经柬埔寨、新加坡乘飞机抵达阿联酋迪拜，后又被媒体和网友拍到在英国现身。2018年1月，英拉兄妹被曝身处日本。泰媒此前消息称，英拉计划于2月底或3月初召开新闻发布会。近日，英拉记者会被曝“临时取消”，有消息称，英拉将赴新加坡，英拉兄妹行踪不定，具体下落目前尚未知。
为泰党在政治上与他信原先领导的泰爱泰党一脉相承。他信的妹妹英拉2011年被为泰党提名为泰国总理候选人，同年7月，为泰党赢得大选，英拉随后出任总理，成为泰国第一位女总理。之后英拉因“大米渎职案”被迫下台，流亡海外。
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