法国新移民法案引争议 执政党阵营现裂痕

法国政府21日正式提出了新的移民和避难法案。此间媒体认为，这是一份充满争议的法案，首次在执政党阵营内部引发分歧。
法国内政部长科隆21日向部长会议提交了这部旨在打击非法移民、改革避难权和促进难移民融入的法案。面对外界对法案内容的质疑声，科隆表示，这是一部“完全平衡的”法案，目的是“与欧盟法保持一致”，并对法案在议会表决获得通过抱有信心。
据报道，这部新法案的主要内容包括延长行政留置时间、加速避难申请审核程序、缩短申请驳回者上诉期限、加强软禁措施、设立非法越境罪、惩处持伪造居留证的外国劳工、扩大“人才护照”的发放对象等。其中延长留置时间和缩短避难申请上诉期等条款最受争议。
法国政府声称，该法案将有助于更好地接纳难移民。部分左翼政党议员认为，这是一部“严重失衡”的法案，过于强调打击非法移民，而不注重接纳难移民。右翼和极右翼阵营则批评法案内容“过于宽松”。有评论认为，此前一直以团结形象示人的执政党——共和国前进党也出现裂痕。部分共和国前进党籍议员可能会在法案表决时不予支持。
有报道援引一名执政党籍议员的话说，这部法案在审批难移民程序的技术层面比较严苛。人们担心，作为《日内瓦人权公约》签署国，法国此举有损尊重人权的原则。如果法案内容不作出调整，他有可能将在表决时投下弃权票。
据法国难民及无国籍者保护局统计，法国2017年共收到10万份避难申请，其中4.3万人获批难民身份和“辅助性庇护”。法国内政部的数据显示，2017年，近1.5万名非法滞留的外国人遭强行驱逐，比2016年增加了14.6%。自2015年恢复边检以来，逾8.5万名外国人在法国边境遭拒绝入境。
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