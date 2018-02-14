库克：恰当交接苹果“指挥棒”是我最重要的责任之一

苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）周二在年度股东大会上阐述了接班人问题，他表示，恰当地交接“指挥棒”是他最重要的责任之一。
该公司拥有多位经验丰富的高管可以接替库克的职位。除了库克之外，苹果的领导团队还包括另外10位高管，例如运营主管杰夫·威廉姆斯（Jeff Williams）、服务主管艾迪·库伊（Eddy Cue）、产品营销主管菲尔·席勒（Phil Schiller）和硬件主管丹·里希奥（Dan Riccio）。另外还有一些较新的面孔，包括CFO卢卡·梅斯特里（Luca Maestri）和零售主管安吉拉·阿伦兹（Angela Ahrendts），他们都是从其他公司跳槽而来的。
库克表示，苹果最近几年的董事会议都会针对所有重要高管职位制定继任计划表，但他并未披露潜在接班人。57岁的库克自2011年开始接替史蒂夫·乔布斯（Steve Jobs）出任苹果CEO。他领导该公司在最近几年实现了营收和利润的爆发式增长，同时向流媒体音乐领域扩张，并推出了Apple Watch、iPhone X和HomePod等产品。
没有理由认为库克短期内会卸任CEO。考虑到他可能很久之后才会退休，所以真正的继任者甚至有可能都没有进入苹果最高管理团队。但库克的这番言论表明这个话题进入了新的阶段。
苹果拒绝发表进一步评论。
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