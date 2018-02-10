美股暴跌扰乱市场稳定 动摇加息基础

日媒称，美欧央行受到源自美国的股市混乱的影响。作为金融正常化前提，市场的稳定出现动摇。在预计经济持续坚挺、物价不断上涨的情况下，很难只顾及市场而推迟金融正常化。假如市场混乱持续很长时间，可能会对经济产生影响。与市场的对话将变得更加困难。
据《日本经济新闻》2月8日报道，纽约联邦储备银行行长威廉·达德利7日表示，“我对经济的预期没有变，美股暴跌不会造成太大的冲击”，暗示会继续加息。他认为，股市下跌只是对此前过快上涨的回调，“市值水平仍比去年高很多”。
报道称，此次股市下跌的导火索是，1月就业统计数据显示工资大幅上涨。随着通胀预期增强，越来越多的人猜测美国长期利率将上升，美联储加息步伐会加快。
据报道，市场上出现了期待美联储新主席杰罗姆·鲍威尔放慢加息步伐的声音。根据设想，美联储今年将加息三次，但美国利率期货显示，加息两次和加息三次的概率均略高于30%。而在1月底，加息三次的概率接近40%，比加息两次的概率高出近10个百分点，加息四次的概率也高达20%。
美国银行美林金融管理部经济学家伊森·哈里斯指出：“如果风险资产持续脆弱，那么美联储可能不得不重新考虑加息计划。”市场将密切关注鲍威尔2月底的国会证言。
不过，既然经济状况良好，通胀率出现稳步回升的迹象，美联储不可能轻易答应市场的“要求”。如果推迟加息，就会被视为“放任通胀”，可能再次引发美国长期利率的上升，从而加剧市场混乱。美联储可谓进退维谷。
不过，如果大声宣布将继续加息，又会引发市场波动加剧的风险。不能排除逆资产效应导致消费者情绪恶化、给美国经济造成不良影响的可能性。
美联储前主席珍妮特·耶伦在物价上涨停滞的背景下缓慢推进加息。她这么做依赖的不仅是外界对物价上涨的预期，还有股市上涨等“宽松的金融环境”。英国决定脱欧时，耶伦一度推迟加息，照顾到了市场情绪。
耶伦在卸任前接受采访时如是评价股市：“虽然我不想说太高了，但的确很高。虽然很难说是不是泡沫，但指标高企的确令人担忧。”不过，美联储在耶伦时期照顾市场情绪的做法在很大程度上导致股市空前上涨。市场稳定一方面使加息成为可能，另一方面却也积累了混乱的风险。
报道称，在耶伦与鲍威尔交接的前后，市场环境发生突变。特朗普政府实施减税，促进基础设施投资。在股市暴跌前，美国债券市场上的通胀预期上升。鲍威尔需谨慎地加以平衡，既要加息，又要防止市场过度混乱。
绷紧神经关注市场动向的欧洲央行也一样。欧洲央行正寻求结束量化宽松，可能会在欧盟委员会3月的声明中明确宣布缩小量化宽松规模。欧洲央行行长马里奥·德拉吉一直警惕欧元升值成为“不确定性的源头”，但受全球股市连锁下跌影响，将不得不兼顾股票市场。
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