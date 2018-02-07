法德将向G20建议对比特币实施监管

法媒称，法国经济部长布鲁诺·勒梅尔7日表示，法国和德国会向二十国集团（G20）提议对比特币实施监管，并提出一些具体措施。比特币价格自去年12月以来已遭腰斩。
据法新社巴黎2月7日报道，勒梅尔在巴黎参加企业家会谈时表示：“今天，我会与德国经济部长一道向二十国集团主席国发一封信，提出一些比特币监管措施。监管比特币刻不容缓。”
7日比特币的价格在8100美元上下，而去年12月份其价格曾接近18700美元。这种虚拟货币可用于匿名跨国交易，受到的主要指责是被犯罪集团用来洗钱。
报道称，法国央行——法兰西银行官员埃玛纽埃勒·阿苏昂7日表示，各国“在这方面的考虑应当一致而不再割裂开来”。她提到，如今虚拟货币的总资产已经达到3000亿至4000亿美元，而欧元区的货币总量也仅为7.5万亿欧元。
报道称，一些虚拟货币从业者也呼吁建立更好的制度框架，以便能更大规模地开展业务。巴黎一家从事比特币业务的企业的负责人在法国参议院听证会上表示：“被监管，我们没问题……制定出你们希望的监管规则，我们会遵守的。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost