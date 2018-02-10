日本新加坡援助花莲 台学者:不可能没政治意涵

台湾花莲发生强震之后，日本首相安倍晋三致函台湾地区领导人蔡英文，新加坡方面也派遣军机载运赈灾物资赴台。对此，有岛内学者分析，这里边不可能没有“政治意涵”。不过，也有专家认为，人道救援与“外交关系”是分开的。
据台湾“中央社”2月9日报道，台湾淡江大学“国际事务与战略研究所”副教授黄介正受访时声称，与台湾“友好”的国家在天灾发生后，提供人道援助，在目前台湾“外交艰难”的情况下，还可以感受到“友好国家”的温暖，是很高兴的。
他表示，安倍晋三致函蔡英文，新加坡军机飞到花莲机场，虽然有一定敏感度，他们还是决定这样做，台湾也决定接受协助，因为是人道援助，政治意涵比较容易被“冲淡”，“施与受两方承担的政治压力都会相对比较少”。
黄介正还称，安倍晋三愿意拍影片为台湾加油，显示他对台湾的“善意”。花莲地震发生后，日本借此影片表达与台湾的“亲近性”，中国大陆“不便反对”。
对于新加坡军机载满帐篷、医疗用品、口粮等物资飞抵花莲机场，协助赈灾，黄介正则认为，这是新加坡的好意，“本身就是一个政治讯息”，因为是人道援助，所以相对不需要付出“较大的政治代价。”
他表示，不论是日本首相致函、拍影片为台湾加油，或是新加坡军机载运赈灾物资来台，“决策一定都是最高层”，这里面“不可能都没有政治讯息”。
不过，台湾政治大学国际关系研究中心研究员蔡增家则持不同意见，认为人道救援与“外交关系”是分开的。他表示，台湾当局和新加坡之间有所谓的“星光计划”，进行军事交流，所以新加坡的军机赴台的敏感度较低。
而就日本而言，他说，日本3·11大地震之后，台湾是捐款最多的一方，之后的熊本地震，台湾人也很关心，2016年台南大地震时，日本也有捐款协助，因此有人称台日是“地震共同体”。
然而，蔡增家也称，安倍晋三拍影片为台湾加油，表示出他对台湾的关心，也显示“日本对这件事的重视”。但台日之间包括日本核灾区食品进口的问题，并不会因为这样就得到解决。
花莲地震发生之后，大陆国台办迅速表示，大陆愿意提供包括派遣救援队在内的救灾协助，不过却遭到台方的拒绝。
蔡英文办公室发言人黄重谚声称，有关灾害的救援等方面，台湾“相对发达”，援救人员和设备方面目前并没有短缺，不只是大陆，这次还有多方表明愿意提供援救物资和人员，台方一致婉谢，但唯一例外的是日本，因为日本“拥有高阶探测仪，并有专业训练的救难人员”，因此台方请其协助，希望能尽快确认是否有生还者，尽快救他们出来。（环球网）
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