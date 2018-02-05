比特币挖矿迎最后盛宴 全球抢夺最后420万枚比特币

据经济之声《天下财经》报道，目前比特币的总供应量已经用掉了80%，只剩下约420万枚，等待全球的“矿工”们瓜分。在价格惨遭腰斩、监管日益严格的情况下，这场最后的盛宴还能维持多久？
价格暴跌，投资者套牢
2日比特币再度大幅下跌，跌破8000美元大关。今年1月份，比特币跌幅累计达到30%，相比于去年12月份的2万美元峰值，已经跌去了将近57%。
虽然价格暴跌让很多人“心在滴血”，但是一位投资者对记者表示，在他的圈子里，选择离场的人却并不多。他说：“有些投资人已经被套牢了，他们想割肉出去，但是又觉得很亏，所以很无奈。我个人觉得这种涨跌很正常，过完春节还是会涨回去。”
疯狂的挖矿机，最后的盛宴
比特币基于一套密码编码、通过复杂算法产生，任何人都可以下载并运行比特币客户端而参与制造比特币。用于赚取比特币的专用电脑设备，被称为“挖矿机”。
比特币创始人中本聪当初为比特币定下了2100万枚的供应总量。目前有约 80%、1680多万枚比特币已被世界各地的“矿工”挖出，进入市场流通。这也意味着，现在全世界的“挖矿机”都在抢夺最后的20%，也就是420万枚比特币。
产能跟着电价走，挖矿机远迁海外
而耗电则是挖掘比特币的最大成本。据统计，截至2017年底，全球比特币挖矿用电量需求上涨至20.5太瓦时，这相当于全球总耗电量的0.13%，超过了159个国家的年度用电量。所以说，哪里电价便宜，比特币挖矿产能就流向哪里。
此外，中央财经大学金融法研究所所长黄震认为，监管政策的收紧，也导致部分“矿场”远迁海外。
黄震说，对于“挖矿”产业，有关部门进行了摸底、排查，甚至对有些企业还进行了约谈。在“挖矿”浪费了大量的能源，又没有创造出对实体经济更大价值的情况下，有的地方已经希望“矿场”搬迁，所以有些“矿场”已经搬往海外。
目前，马来西亚、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯乃至加拿大、冰岛，都活跃着中国矿场主的身影。
监管走向决定价格走势
但是在国际范围内，比特币的日子也并不好过。美国金融稳定监管委员会已经针对比特币等虚拟货币成立工作组，以评估其可能带来的负面影响。欧洲证券及市场管理局也表示，正在研究数字货币是否属于监管范围内的金融工具。此外，韩国、印度等金融监管部门也加强监管力度。
黄震认为，监管政策的走向将会对比特币的发展产生重大影响。等各个国家的政策出台之后， 特别是G20如果能够协调这些发达国家出台统一的监管政策，比特币的价格走势以及上下游的产业就会有一个更明确的预期。（央广网）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost