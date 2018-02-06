德国楼市吸引中国买家

对于国际房地产投资者来说，德国是个黄金目的地：它代表着司法保障、政治稳定和强有力的经济。买家中有一个群体尤其引人注目：富有的中国人。
中国国内的房地产价格已经非常高。北京和上海市中心的房子每平方米价格已经超过1万欧元（1欧元约合7.8元人民币)，高的甚至达到1.5万至1.8万欧元。相反，德国大城市则提供了真正的便宜货。
此外德国在远东地区传统上有着很好的声誉。“一段时间来我们就看到，中国人在德国住房市场上十分活跃。”德国布尔温格萨咨询公司法兰克福分部的负责人斯文•卡斯滕森说。
卡斯滕森说，在北京和上海等城市，政府实行了限购措施，“投资寻找其他可能是合乎逻辑的结果”。
中国对境外投资的限制措施迄今为止并未退制人们在德国、澳大利亚或美国的购物欲。远东买家尤其喜欢法兰克福、柏林、汉堡和慕尼黑等投资地点。他们比较全球化并且经济实力雄厚。
卡斯滕森称，部分中介已经开始专攻亚洲客户，有意识地从文化差异入手。虽然中国人只是一个群体，但他们也推动了本地需求的进一步增长。中国客户的查询在过去四年里翻了一番还多。他们不仅购买豪华楼盘，也对大众市场感兴趣，对25万至40万欧元的住宅兴趣非常大。
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