美股3天市值蒸发1万亿美元吓坏全球 白宫紧急回应

周一（2月5日）美国股市再遭“黑色星期一”！恐慌指数“爆表”，美市尾盘，标准普尔500指数回落4.2%，跌破2700点大关，其也抹去了今年的涨幅。道琼斯工业平均指数暴跌1500点，进入回调区域。
北京时间6日早间消息，亚太股市周二延续跌势，开盘遭重挫。。。
受美股拖累，亚太股市早盘全线重挫，日经225指数大跌近5%，恒生指数开盘暴跌近4%，沪指低开2%。因投资者恐慌情绪上升，纽约股市三大股指5日再次大跌，其中道琼斯工业平均指数尾盘一度大跌超过1500点。
衡量投资者恐慌情绪的芝加哥期权交易所波动指数，又称“恐慌指数”5日暴涨115.60%，收于37.32。而三大股指两天的巨额亏损已经抹去了今年以来市场的全部涨幅，结束了股市创下纪录的平静时期。
由于债券收益率和利率下降，银行业绩最差。卫生保健、科技和工业公司都承受了巨额亏损，能源公司也因油价下跌陷入困境。截至5号收盘，道琼斯指数收于24345.75点，跌幅为4.60%；标准普尔指数收于2648.96点报收，跌幅为4.10%；纳斯达克指数收于6967.53点，跌幅为3.78%。
美国沃途金融分析师 马修·切斯洛克表示，对于那些错过市场的人来说，这是个很好的机会。
2016年11月美国总统大选至今年1月，美股几乎一直保持涨势，道指上涨总计超过7000点。但1月26日之后，三大股指均进入下行区间且颓势难转，道指目前已将1月以来的上涨尽数吐出。尽管目前美国通胀率仍在低位，但美国劳工部上周发布的最新数据显示工资收入持续上涨，投资者普遍担忧这预示着通胀率将开始回升。
此外，美国十年期债券收益率大幅上扬，这通常意味着企业借贷成本升高，同时有可能促使美联储加快加息。这些都是导致股市下跌的因素。有分析指出，低利率是近年来支撑美股牛市的主要动力，但随着美联储加息次数的增加，市场开始担忧低利率时代将很快结束。但仍有分析人士持乐观态度，认为股市目前只是短暂调整。
2月才过去三个交易日，美股市值就蒸发了超过1万亿美元。CNBC统计，标普午盘时跌约4.6%，较今年1月31日收盘时市值跌去超过1万亿美元。
上周道指和标普就已经创下2016年1月以来的最大单周跌幅，也是新年以来的首个周度跌幅。“恐慌指数”VIX一度涨至17.86，创2016年下旬以来新高。
美国时间1月31日公布的美联储1月会议声明，市场对通胀和加息的预期此后开始上行，而上周五公布的非农数据进一步强化了这一预期。
值得一提的是，本周一并未再现股债双杀，美债跌落四年高位。基准10年期美国国债收益率跌至2.766%，亚太尾盘曾刷新2014年1月16日以来盘中高位至2.885%。
白宫发言人Sarah Sanders回应股市大跌的问题时，在声明中说：“总统关注的是长期经济基本面，我们的基本面依然非常强劲，美国的经济增长转强，失业率处于历史低点，劳工薪资增加。”
白宫声明称，“总统的减税政策和监管改革将进一步增强美国经济，继续为美国人民带来繁荣。”
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