“中国警车”开进马来西亚？调查结果尴尬了

近日，两辆“中国警车”现身马来西亚街头，该国网民为此炸毛：
“为什么马来西亚街头有‘中国警车’？”
“谁给中国的特权？”
“新加坡有很多中国人，但新加坡政府都不会允许这样的事情！”
不过在当地警方、官员了解真相后，竟把矛头指向那群网民，警告他们不要造谣。因为事情背后是一个尴尬的事实：拍电影呢！
据《今日大马》网站1日消息，这组照片最早是马来西亚网民上传至Facebook“传奇马哈蒂尔”的粉丝账号下，欲向该国前总理马哈蒂尔·默罕默德“告状”。
照片中，两辆白色警车停在街头，车身上分别有中英文“警察”的标识。该粉丝群账户质问，“为什么内政部允许带有中国警察标识的警车出现在马来西亚街头。”
马来西亚皇家警察立即介入调查，结果发现，这两辆警车实则电影的拍摄道具。
警队发言人补充道：这是一部以中国为故事发生背景的电影，暂定的名字为“原罪”。而马来西亚的布城，将成为这个故事中“汉城（Han City，虚构）”的取景地。
成功辟谣的后警方，接着说道：“我们很严肃、很认真地对待Facebook上发出的问题。。。这（帖子）试图营造了一种对政府不利的言论氛围。”
“该账户使用了前领导人的个人资料和照片。有人试图制造对政府的负面看法，因为这则内容显然来者不善。”
当地警方还呼吁，民众必须负责任地在社交媒体上上传信息资料，不实的信息只会引起公众的不安。
似乎是看到了“假新闻”的危害，这个看似“闹剧”般的消息，同样引起了马来西亚政坛的注意。
议员达赫兰（Abdul Rahman Dahlan）发推解释：“马来西亚依斯干达经济特区有个专门负责电影特效的工作室，他们可以重塑中国老城的风范。在这里拍电影总比去好莱坞便宜吧！马上他们又要说马来西亚在柔佛建中国城了？#假新闻。”
他所提到的柔佛，即美剧《马可波罗》的取景地。马来西亚政治评论员Lim Sian See指出，当时拍摄的场地，目前还遗留很多中式建筑场景。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost