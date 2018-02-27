日漫画家讽印尼选错中国高铁 公开向印尼总统道歉

今年1月，由中企承建的印尼雅万高铁（全称：雅加达—万隆高铁）项目因进展“停滞不前”，其总统佐科已责成政府高官彻查原因。
而针对此事，日前有一名日本漫画家Onan Hiroshi却特意画了一组作品来讽刺印尼，称其当初没有选择和日本合作建造高铁，选择与中国签约导致如今项目进展缓慢。漫画的最后还描绘，佐科向日本首相安倍晋三跪求援助。
这一漫画内容引发了争议，印尼各界批评声不断。最后，Onan Hiroshi在社交媒体推特上公开向佐科道歉。
日漫画家讽刺印尼总统跪求日本援助
据印尼媒体《独立报》（Merdeka）26日报道，日前，Onan Hiroshi在社交媒体推特上发布了两幅漫画，讽刺印尼总统佐科在雅万高铁工程中的态度。
在第一幅漫画中，Onan Hiroshi描绘到，印尼当初赞同与日本合作建造雅万高铁，日方还对雅万高铁计划提交了设计和分析的数据报告。
不过，印尼在拿到报告后，却和中国签署了高铁合约，原因是中国提出的工程所需经费便宜50%。
其在第二幅漫画中这样描绘：印尼和中国签约后，日子一天天过去，雅万高铁却一直进展缓慢。
距离2019年印尼总统大选越来越近，佐科焦头烂额，后来他想到可以找日本帮忙。
于是漫画的最后一幕是，佐科跪求日本首相安倍晋三，援助解决雅万高铁建设的困境。周围则是一些愤怒的日本民众，他们用石头攻击佐科。
“很抱歉，用乞丐来形容是太过分了”
这一漫画发布后被印尼各界批评。据雅加达JITUNEWS新闻网报道，印尼国会议员卡提布（Khatibul Umam Wiranu）强烈谴责这个漫画，称这非常“不道德”。
他表示，印尼和日本的双边外交关系是国家之间的关系，并不是行乞者和布施者的关系。
卡提布指出，虽然印尼的高铁工程进展缓慢，但这并不意味着可以把印尼总统描绘成跪求者，这个漫画贬低了印尼民族的尊严。
面对网上大量的批评声，25日，Onan Hiroshi在推特上分别用日文和英文发表了道歉声明。Onan Hiroshi向佐科、印尼民众及政府道歉，“我很抱歉，用乞丐来形容是太过分了。我之前太激动，现在已经冷静下来了。”
他还表示为此感到十分羞愧，将会撤回漫画。
据《雅加达环球报》报道，最初Onan Hiroshi在社交媒体上发布的原始图片已经被删除。
日媒：印尼总统“弃中投日”？
日本方面不断拿雅万高铁“进度缓慢”一事进行炒作。紧随着漫画风波的是，日经中文网27日发布了一篇题为《印尼总统佐科“弃中投日”？》的文章。
文章中声称，随着2019年印尼总统选举渐行渐近，佐科对创造切实可见的政绩日渐焦虑。
雅万高铁无望在2019年开通，对于希望在选举前完工的佐科来说，这是一大误判。1月，在佐科的指示下，印尼悄然开始调整计划。
高铁之类引人注目的基础设施开发进展缓慢。在选举前勉强有望完工的大型项目，基本上只有日本通过日元贷款提供支援的巴丁班港和大运量快速公交系统。
据观察者网此前报道，今年1月，有关雅万高铁项目“停滞不前”的原因，印尼海事统筹部长卢胡特已表示，这不是因为融资问题引起的，中国作为项目的主要投资者，履行了由两国政府签署的协议，“问题出在印尼自己”。
当时新华社采访了中印尼双方成立的雅万高铁建设合资公司中国印尼高铁公司（KCIC）的相关人士。他们表示，2017年起雅万高铁项目已进入实质性实施阶段，各项施工准备有序推进。
对于在承诺工期内能否完工的问题，他们表示，参建企业建立在”外部条件能够确保全面开工基础上”的关于三年工期的承诺始终如一。
一直来，雅万高铁项目建设未能顺利进行的主要问题是土地征收问题，这是能否保证该项目按期完工的关键环节。
据中国铁路总公司此前消息，2018年，中印尼双方将雅万高铁征地拆迁工作列为重点项目优先实施，加快推进工程建设。
春节假期后的第一个工作日，2月24日，我国驻印尼大使肖千也邀请了雅万高铁项目中印尼双方团队代表到使馆座谈。
中印尼高铁公司（KCIC）监事撒哈拉表示，雅万高铁项目近期取得积极进展，相信项目将按计划进入全面施工阶段。（环球时报）
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