印度试射舰载弹道导弹：可携核弹头 加强核威慑

美国《外交学者》网站2月25日发表题为《印度成功试射有核打击能力的舰载“弓”式弹道导弹》的报道称，23日，印度在位于孟加拉湾的一艘军舰上成功试射了可携带核弹头的“弓”式弹道导弹。
《印度时报》援引印度国防官员的话说，这枚导弹是在印度海军的一艘苏坎亚级近海巡逻舰上发射的，“位置在孟加拉湾的帕拉迪布附近，时间在上午10：52左右”。
虽然官员们没有提到用于试射导弹的军舰名称，但印度只有“苏巴德拉”号和“苏瓦尔纳”号这两艘苏坎亚级近海巡逻舰可以完成该导弹发射。
一名印度官员对《印度时报》记者说：“这次导弹发射是印度海军训练演习的一部分。”印度官员称此次发射取得了“圆满成功”。
“弓”式导弹使用的是液体推进剂，是基于印度“大地”-2型弹道导弹研制的舰载弹道导弹。它是一种单级导弹，能够携带一枚核弹头。
2017年，美国国防情报局弹道导弹分析委员会评估说，印度有两艘军舰可发射“弓”式舰载弹道导弹。它的射程约为400公里，但印度官方消息人士说，在携带500公斤载荷时，它的射程为350公里。
“弓”式导弹已经编入印度海军服役。分析人士指出，在印度使用“歼敌者”号——该国第一艘弹道导弹核潜艇——作为可靠的水下核威慑力量之前，“弓”式导弹可能会起临时替代作用。
由于是液体燃料导弹，“弓”式导弹在海上使用前必须加注燃料，限制了其作为二次打击武器的有效性。此外，苏坎亚级近海巡逻舰也不是特别适合躲避侦察。
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