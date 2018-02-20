铁娘子傅莹舌战慕尼黑

当地时间2018年2月16日至2月18日，第54届慕尼黑安全会议在德国慕尼黑举行。应邀与会的中国人大外事委员会主任傅莹发表“核安全”谈话，指责美国不应拿中国作为自己调整核态势的借口，“所谓的中国对美国威胁毫无根据”。值得注意的是，傅莹号称“铁娘子外交官”。
中国官方通讯社新华社2018年2月18日报道，傅莹在演讲时表示，朝核问题无疑最为紧迫，其实质是实现共同安全。朝鲜战争结束60多年了，迄今只有停战协议，而没有达成过和平协议。美军及其盟友与朝鲜的军事敌对一直是半岛紧张的根源。朝方视美方的巨大军事压力为对自己存亡的威胁，为实现终极自保走上拥核的道路。由于相关方之间严重缺乏信任，半岛陷入了相互刺激、螺旋下降的恶性循环。她说，中国坚持半岛无核化，严格履行了联合国安理会的制裁决议，同时也主张通过和平谈判解决朝鲜的安全关切。
随后在辩论中，傅莹针对美国核态势评估涉及国际安全环境变化的观点和所谓来自中国的威胁的说法强调，美国不应拿中国作为自己调整核态势的借口。所谓的中国对美国威胁毫无根据。在当前国际形势复杂多变的情况下，中美俄等大国不应互相视对方为战略竞争对手或威胁，应进一步加强对话，增强而不是破坏战略互信。
《北京日报》微信公众号长安街知事2018年2月19日对此评论称，“铁娘子外交官”傅莹战斗力再次爆表，谈笑间“见招拆招”，将“威胁论”消弭于无形之中。
报道指出，在“危机边缘”日益接近的背景下，傅莹在论坛上以“从人类命运共同体的角度看核领域全球治理”为题发表谈话。她说，核武器仍是当今世界杀伤力最大的武器，各国应采取负责任的态度携手推进核领域全球治理。
资料显示，这已是傅莹连续第三年来到这个重要国际场合，她横刀立马舌战群雄，发出了响亮却不刺耳的中国声音。
2017年2月第53届慕尼黑安全会议上，面对对中国军费指手画脚的“刁难”，傅莹的回答相当机智。
2016年2月的慕尼黑安全会议上，还有人就朝核问题向中国发难称，“中国是否完全失去了对朝鲜的控制？”傅莹反问说，控制一个主权国家？中国从来不这样做。朝鲜制造核武器，并非因为他们感受到来自中国的威胁。
有过中国外交部副部长、驻外大使、中国人大发言人等经历的傅莹，被称为“铁娘子外交官”。 （多维新闻）
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