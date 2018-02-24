台湾50岁通缉犯爬上树躲藏下不来 警察搬梯救援

据台湾《联合报》报道，台湾嘉义市新南派出所巡佐何文凯及警员陈伯霖日前前往嘉义县水上乡水上村查缉一名蔡姓窃盗通缉犯（50岁），该通缉犯情急之下躲到住家后院6公尺的树上，警方依循酒气找到蔡男，蔡男向警方表示，以为是债主上门才躲在树上，最后在警察找来梯子才得以脱困，全案移送嘉义地检署侦办。
巡佐何文凯、警员陈伯霖于日前到嘉义县水上乡水上村查缉一名窃盗通缉犯，两人在屋外敲门，迟迟无人回应，附近邻居也前来观看，警方询问附近邻居均表示该蔡姓男子没有工作，而且几乎每天都喝得醉醺醺才回家，，常常与妻子吵架而打扰到邻居。
约莫半小时后，蔡姓妻子才姗姗来迟开门，妻子表示与蔡姓男子住在同一个屋檐下，两人形同陌路，根本不知道蔡姓男子有没有回家，警方入门依循酒气找人，绕到庭院的大树上有一个黑影，以手电筒照射后发现有一名男子像麻雀一般蹲在树枝上，询问后确实是该名蔡姓通缉犯。
警方赶紧叫蔡姓男子爬下来，蔡姓男子因树太高爬到一半就卡住，警方赶紧拿来木梯让该名蔡姓男子顺利爬下来，蔡男辩称听到陌生的声音在门外叫喊，以为是有人来讨债，索性从房屋三楼爬到树上躲藏，想不到是警察上门。
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