俄将塔曼师改为“未来之师”装甲部队 首先换装“阿玛塔”坦克

俄罗斯《消息报》网站2月22日发表了题为《塔曼的“未来之师”》的报道。
塔曼第二近卫摩托化步兵师将成为俄罗斯第一支装备T-14“阿玛塔”主战坦克、2S35“联盟SV”自行火炮、“库尔干人”步兵战车和“回旋镖”轮式装甲运输车的部队。国防部已在2017年年底作出这项决定。上述所有战车正在塔曼师基地进行测试，预计在2020年前批量接装。目前军人使用的是去年大阅兵时驶过红场的战车。
《消息报》从国防部获悉，塔曼第二近卫摩步师将从2020年起开始换装基于“阿玛塔”和“回旋镖”底盘制造的战车。
国防部曾打算把这些新装备分配给不同部队，但2017年年底转而决定打造一支“未来之师”。除了新一代装甲车之外，“未来之师”还将获得最先进的指挥系统和无人机。
在2017年胜利日阅兵上，7辆“阿玛塔”坦克、4辆“联盟SV”自行火炮、7辆“库尔干人”步兵战车和3辆“回旋镖”轮式装甲运输车挂着塔曼师第一近卫坦克团和第一近卫摩托化步兵团的旗帜驶过红场。
《祖国军械库》杂志主编维克托·穆拉霍夫斯基认为，塔曼师将成为军队试用新战车的平台。他说：“这支部队拥有光荣的历史和丰富的作战经验，曾参加过两次北高加索行动。如今，它属于第二战略梯队。早在苏联时期，这个师就用来试用新型武器装备，并且选拔了最优秀的军官，关键岗位上配备合同兵。‘阿玛塔’是全新的复杂平台，应当让经验丰富的军人来使用。他们将研究出战车的使用、维护、修理和备战方法。”
穆拉霍夫斯基表示，塔曼师的训练场和物资技术基地有助于开发新装备。该部队的驻地接近第三中央科研所、伏龙芝军事学院、总参研究院等国防部主要科研单位，这也是优势之一。
这位专家指出：“塔曼师能深入研究提高部队新装备效率和战斗力的问题。他们将进行一系列所谓的试验-研究演习，并根据演习结果决定部队编制、装备改造、技术手段和训练方法等问题，从而制定新的战术。”
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