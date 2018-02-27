白宫律师欲压缩“通俄门”检察官问询权限

美媒称，据一位了解白宫法律团队的人士说，特朗普总统的律师正在考虑特朗普在特别检察官罗伯特·米勒面前作证的方式，前提是他被问询的问题范围有限，而且不会以潜在的伪证陷阱来考验他的记忆。
据美国《华尔街日报》网站2月25日报道，据另一位知情人士说，特朗普的法律团队正在考虑各种选项，其中包括为米勒的问题提供书面答复和让总统进行有限的口头作证。
这位知情人士说：“一切都在讨论之中。”
报道称，米勒正在调查特朗普的竞选团队是否在2016年大选中与俄罗斯串通，以及特朗普在解雇发起“通俄门”调查的联邦调查局前局长詹姆斯·科米时是否妨碍了司法公正。
特朗普总统否认其竞选团队与莫斯科串通和他本人妨碍司法公正，俄罗斯则称它没有干预美国大选。
报道称，特朗普的律师对于他是否应该作证和在什么条件下作证持不同观点。
特朗普法律团队的一名成员25日说，特朗普如果作证，可能会给未来的美国总统立下一个不好的先例，从而削弱他们的权力。
这名成员还质疑，鉴于白宫已经与米勒共享了大量信息，进行问询是否还有必要。
目前尚不清楚的是，如果特朗普的法律团队提出在特定条件下接受问询，米勒是否会同意。米勒的办公室拒绝就此置评。
曾在对美国前总统克林顿的“白水门”调查中担任独立检察官的罗伯特·雷说：“他们越早让总统接受问询，米勒就能越快结束和了结此事。”
据知情人士说，如果米勒所坚持的条件令特朗普觉得无法接受，那么双方的谈判可能会破裂，而总统的律师就会准备发起法律诉讼，以使总统免于作证。
法律专家说，双方都有可用的手段。
米勒可以发出强制要求特朗普作证的传票，从而加大总统接受问询的压力。
曾在美国前总统小布什手下担任司法部长的阿尔韦托·冈萨雷斯说：“美国民众非常希望他配合此次调查。”
报道称，假如特朗普收到传票，他可以尝试宣布传票送达无效，从而启动漫长的法律程序，使得米勒无法在短时间内进行问询。曾与米勒共事过的佛罗里达州前联邦检察官盖伊·刘易斯说：“这将意味着两年的拖延，并在最后重新回到最高法院。”
他说，为了避免旷日持久的法律诉讼，米勒可能更倾向于就问询的范围达成协议。刘易斯说：“这就像是在下棋，而双方都是高明的棋手。”
报道称，特朗普的律师已经研究了20世纪90年代的一项联邦法院裁决，那项裁决可能成为推迟问询或限制问询范围的依据，甚至有可能完全避免问询。
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