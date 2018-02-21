搜救队找到伊朗失事客机残骸 发现45具遇难者遗体

综合报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人20日表示，搜救队当天找到了两天前在扎格罗斯山脉失事的客机的残骸。这架飞机上搭载的65人恐已全部丧生。根据最新消息，搜救人员已经找到45具遇难者遗体。
当地时间18日，伊朗阿塞曼航空公司一架载有65人的客机从首都德黑兰起飞，原定前往西南部城市亚苏季，但在飞越扎格罗斯山脉时从雷达上消失。这架飞机后被证实坠毁。
由于客机失事地点位于山区，且当地天气状况恶劣，搜救行动进展缓慢。经过两天的大雪和大雾，当地的天气20日终于好转，使得搜救直升机的能见度大大提高。
伊朗伊斯兰革命卫队发言人扎里夫称，军方无人机找到客机残骸后，两架直升机被派往无人机找到的地点，终于在迪纳山上发现了飞机的残骸。
一位飞行员对媒体称，他看到“飞机周围散布着一些遗体”，地点在诺戈尔村（Noghol）一带，当地高度约4000米。飞行员还称，飞机坠毁地点似乎距离迪纳山头只有30米，可以见到积雪的山坡上有些大片飞机残骸，上面有阿塞曼航空公司标志。
由于飞机失事地点地势险峻，直升机无法降落，官员警告，当地天气恐怕很快又要变坏，因此可供救援的时间很短。同时，伊朗当局希望尽快找到失事客机的“黑匣子”，以便分析空难发生原因。
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