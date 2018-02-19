BBC盘点各国“迟到”习俗：在日本准点到就算晚

英媒称，前段时间，英国部长“开会迟到1分钟辞职”的视频在中国爆红，其实事情并不大，这位部长没耽误什么重要公务，迟到道歉了，请辞最后也被梅首相拒绝了，因此在英国并没引起多大反响但视频却在中国引起热议。或许是因为视频的主角贝茨的妻子是英籍华人，因此他有个“中国女婿”的外号，也或许因为太多的人已经被太多的火车晚点、飞机晚点、与人约会对方不守时折磨得太久了，总算又有了一个吐槽的机会。
据英国广播公司网站2月9日报道，伦敦的华人圈子里流传着一个笑话：回北京和人约时间，或者在伦敦和国内来的朋友约时间，要先讲好约的是“北京时间”还是“格林尼治标准时间”，久居伦敦的人回中国后大多都感觉国内的时间观念确实和英国有一定距离。
那么，对于守时这件事其他国家的人怎么看？赴约晚到多久才算“迟到”——会让对方不爽的那种迟到？对方迟到多久才会让人愤怒呢？以下是BBC世界各地记者的反馈：
大井真理子，日本：准点就算晚
在日本，你需要早到5到10分钟。因此，如果约好了9点，你9点才到，那就会被认为是迟到了。所以在日本，如果子弹头列车晚了哪怕一、两分钟，火车公司都要道歉。
Arturo Wallace，尼加拉瓜：晚来多久都没问题
在尼加拉瓜，和南美其他地区一样，时间这个概念很灵活。太灵活了，以至于有了所谓的“尼亚加拉时间”。意思是，比约定的时间晚到多久都行，5分钟，20分钟，1小时，2小时……
Prudent ，卢旺达：时间？没什么大不了的
在卢旺达，并不是所有的人都守时，甚至有句俗话嘲讽那些严格遵守时间的人：“你怎么像个典型的欧洲人？”会议9点开始，11点人才到，这种事并不少见。取决于你在哪儿，你那里的人可能更看重守时，对我们来说，这没什么大不了的。
Dhahami ，斯里兰卡：人人迟到，急也没用
在斯里兰卡，堵车现象非常严重，路上还到处都是人。因此，所有的人去上班、去赴约可能都会迟到。别不信，我去自己的婚礼都迟到了！
Jan ，德国：晚一分钟都不行，早一分钟也不行
在德国，守时相当、相当重要。比如你请人8点来吃晚饭，你会等着8点整客人准时敲门。如果客人会晚到，比如五分钟，他们会发短信给你通知，如果客人早到了5分钟，他们可能会在小区内溜达，8点整再来敲门。
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