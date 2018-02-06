马航MH370事件再现谜团 搜索船“失联”80小时

日前，失联客机马航MH370的搜索工作被重新启动，让人们关注事件进展的人们再度燃起希望。不过，就在搜索工作正有序地进行时，又发生了一个“神秘事件”。据了解，MH370搜索船突然从雷达上消失了80小时。
综合英国《每日邮报》、《太阳报》、澳大利亚新闻网综合报道，马航MH370的搜索工作于1月重启，搜索工作由美国海底勘探公司（Ocean Infinity）负责。不过，离奇的是，搜索船配备的自动识别系统（AIS系统）于1月31日突然从雷达系统上失踪，直到80小时后才重新恢复连接，也未知具体原因。
报道称，海底勘探公司有望在本周公布最新的搜索进展，不过人们也很关心该公司是否针对此次“搜索船失联”事件进行回应。
据了解，2014年3月8日，马航MH370自吉隆坡起飞一个小时后，突然失去联系，机上共有239名乘客，大部分为中国公民。马来西亚政府1月10日与美国海底探索公司海洋无限公司（Ocean Infinity）签署合作协议，重启MH370失联客机的搜寻工作。搜索工作引发外界关注。
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