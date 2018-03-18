中国驻新加坡新任大使洪小勇履职

2018年3月15日晚，中华人民共和国新任驻新加坡共和国特命全权大使洪小勇抵达新加坡。新加坡外交部礼宾司官员及中国驻新加坡使馆有关负责人前往机场迎接。
洪小勇大使在机场发表感言。他表示，时隔十年，我回到曾经工作过的新加坡，出任中国驻新加坡大使。十年犹如一瞬，熟悉的名字、亲切的面孔、繁华的街景今天又重新回到眼前。
洪小勇表示，当前中新关系正处于承前启后、深入发展的重要时期。2015年，习近平主席访问新加坡，两国领导人确立了中新“与时俱进的全方位合作伙伴关系”，引领中新关系进入新时代。中国已连续5年保持新加坡最大贸易伙伴，新加坡连续5年保持中国最大投资来源国。“一带一路”合作走深走实，中新（重庆）战略性互联互通示范项目顺利推进，双方共同建设“南向通道”，连接“一带”和“一路”，拓展第三方合作，以行动和实绩，为两国和地区发展作出贡献。
洪小勇表示，今年是中国改革开放40周年。40年前，两国迈出合作发展的历史性步伐，40年后，中新关系站上新的历史起点，充满新的活力。作为外交官，能够两次到同一个国家工作是幸运的，而在这样一个重要时期出任中国驻新加坡大使，更使我感到光荣与责任。我期待同新加坡各界朋友传承友谊与合作，沿着老一辈走过的足迹，朝着领导人确定的方向，为两国更加深入的合作、为两国人民更加密切的往来、为两国关系更加美好的前景努力工作，作出贡献。
洪小勇是中国第11任驻新加坡大使，将于3月底向哈莉玛总统递交国书。
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