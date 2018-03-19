中国外交顶层结构形成 中美关系和南海为重中之重

中国人大今天提拔外交部长王毅为国务委员并兼任外长，使得中国外交形成了习近平、王岐山、杨洁篪和王毅为顶层结构的大格局，这个格局显示，中国外交将中美关系和南海问题列为重中之重。
中国人大今天公布了国务院副总理和国务委员以及各部部长的名单。其中，王毅除了连任外交部长之外，还被擢升为国务委员。
日前，王岐山被选为国家副主席。较早前，路透社引述知情人士透露，王岐山担任此职可能会承担更多的实际政治角色，包括负责处理中美关系。王岐山曾在担任主管经济的国务院副总理期间，主持过中美战略与经济对话。
由于美国总统特朗普对中国采取较为强硬的政策，两国的贸易战也箭在弦上，因此，中国外交顶层结构里，压上王岐山这个习近平最信任的人，显然是要处理好中美关系。
此外，去年19大后，前外交部长杨洁篪当选为中央政治局委员，令各界倍感惊讶，毕竟政治局里出现外交官的面孔，是极为鲜见的事。最近一届有外交官面孔的是江泽民为首的十五届中央政治局，这名外交官是钱其琛。十六、十七、十八届政治局都没有外交官出现。
可见，杨洁篪进入政治局，凸显了习近平对外交系统顶层设计的重视。
而杨洁篪在担任外长和国务委员期间，也是中国外南海问题上日趋强硬的阶段。
2010年，在越南河内举行的东盟区域论坛(ARF)会议上，据当时的美国媒体的报道，时任外交部长的杨洁篪向在座的东盟成员国代表说了一句话，“小国”必须记得自己的地位。
也是在这次会议上，当时的美国国务卿希拉里首次提出南海“航行自由与安全”问题，声称南海岛屿领土争议事关美国国家利益。杨洁篪在这次会议上，对希拉里的言论发表了长篇谈话，强硬回击美方，一战成名。
所以，杨洁篪进入政治局，南海问题应该是本届政治局继续关注的问题。同时，杨洁篪也是一个美国问题的专家，他曾担任中国驻美大使。因此，作为政治局委员的杨洁篪，可辅佐王岐山，展开对美外交。
除了杨洁篪，王毅又是一个南海领土的坚定捍卫者。
路透社今天说，王毅在一些议题如南海问题上的强硬立场，赢得好评。
此外，王毅也曾担任过驻日本大使和国台办主任。
路透社引述中国学者时殷弘说，在国务委员及外长职位上，王毅将继续向高层领导人提供建议和信息，帮助实施习近平提出的在全球提高中国外交形象的愿景。
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