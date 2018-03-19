特朗普签总统令禁止博通收购高通 忧影响国家安全

美媒称，美国总统特朗普12日出于对国家安全的担忧，阻止博通公司对高通公司进行价值1170亿美元的恶意收购，挫败了本可成为科技界历史上最大交易的行动。
据美国《华尔街日报》网站3月12日报道，特朗普签署的总统行政令说：“禁止收购者提议收购高通公司，禁止任何实质上相同的合并、并购或收购计划，无论是直接的还是间接的。”
美国一个国家安全委员会曾暗示过，也许会向特朗普提出采取上述行动的紧急建议。外国在美投资委员会（CFIUS）在一封注明日期是11日的函件中对这两家公司的律师说，在致力于收购高通公司的过程中，总部设在新加坡的博通公司一再违反其命令，“迄今为止”，其调查证实了合并提议中存在它之前所确认的国家安全风险。
CFIUS已表示，担心博通公司会阻挠高通公司的研发活动，削弱后者在开发下一代无线技术的竞赛中的竞争力，因为博通公司以降低成本而出名。高通公司是一家总部设在圣迭戈的芯片制造商。
博通公司若是美国公司则可以主张，其交易不在CFIUS的管辖范围内。
在该委员会于3月4日决定对其收购高通公司的举动进行调查后，博通公司一直在加速行动，准备迁回美国。
博通公司的股票12日上涨3.6%，涨至262.84美元，而高通公司的股票则下跌0.35%，跌至62.81美元。
根据财政部官员11日签署的函件，CFIUS曾要求这两家公司在3月12日前递交任何进一步的信息，因为“此后双方很可能将没有机会再递交信息”。
函件说，在没有任何信息改变该委员会对潜在交易的国家安全风险评估结果的情况下，委员会“将考虑采取进一步行动，包括但不限于将该交易提交总统作决定”。
高通公司在提交给证券交易委员会的文件中披露了这份函件。
通常，当CFIUS决定建议反对一项交易时，它将非正式地给相关方机会，让它们取消计划。
如果它们拒绝（这种情况极为少见），那么CFIUS可以将该交易提交总统，由总统作出最后决定，但总统极少反对委员会的决定。
公开记录显示，3月6日，博通公司申请在新加坡就迁回计划进行庭审。
这次庭审于3月9日进行，之后博通公司在提交给证券交易委员会的文件中说，新加坡法院“命令”它于3月23日举行股东特别会议，就迁回一事进行投票。
财政部官员在函件中说，博通公司采取3月9日的举动前与CFIUS进行了口头和书面沟通。此前一天，该委员会曾通知博通公司，其3月6日的庭审申请不符合委员会的规定，且该公司若按计划参与3月9日的庭审，也将违反规定。
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