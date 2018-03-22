沙特王储访美签军火大单 特朗普称两国关系“空前友好”

美媒称，沙特王储穆罕默德开始了为期三周的访美之行，这是他被指定为萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹国王接班人后首次出访美国。
据彭博新闻社网站3月21日报道，美国和沙特高级官员称，美国和沙特的合作伙伴关系愈发紧密，而且两国的合作包含各个方面，不再局限于能源方面，而是包括了技术、防务和娱乐等。美国总统特朗普表示欢迎沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼，称他是美国的朋友，同时也是美国军备的“伟大购买者”。
特朗普说，得益于沙特企业，“许多人有了工作”。他补充说沙特已经敲定价值125亿美元（1美元约合6.33元人民币）的订单，将从美国公司购买飞机、导弹和护卫舰。穆罕默德王储则赞扬了沙特与美国“非常深厚的”关系，他说沙特人正在考虑价值4000亿美元的美国投资机会。
报道称，沙特王储出访华盛顿时与美国两党的人员都进行了接触。根据沙特大使馆发表的声明，他的行程包括与众议院议长保罗·瑞安、参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔以及参议院少数党领袖查尔斯·舒默会面，但行程中没有安排与来自加利福尼亚州的众议院民主党领袖南希·佩洛西会面。
根据大使馆的声明，关于一些参议员要求美国停止为支持沙特盟友而干预也门局势这一问题，沙特王储辩称美国和沙特可以一起努力为该冲突带来政治解决方案。他还保证沙特会给也门提供人道主义援助，此前有批评称也门冲突给平民带来苦难。
特朗普说，随着两国领导人开始会面，美国和沙特之间的联盟“现在可能正处于历史最好时期，而且我认为还会变得更好”。他补充说，两国关系在前任总统奥巴马时期“非常、非常紧张”。
报道称，特朗普政府采取亲沙特的立场，这与奥巴马政府的立场大为不同。特朗普曾表明，他不会寻求把美国价值观强加给支持美国外交政策和经济目标的其他国家——然后穆罕默德王储来到了美国。
此外，特朗普称赞沙特“正非常努力”地停止在中东地区资助恐怖主义。
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