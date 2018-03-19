    • 2018年3月19日

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    纽约华裔男子花29万美元娶妻 女方订婚后逃跑

    星期一, 三月 19, 2018

    据美国中文网综合报道，纽约华裔青年董金（Jin Dong，音译）此前向未婚妻翁玉清（Yu Qing Weng，音译）和其家庭支付了29万美元的彩金，但还没等到举行婚礼，翁玉清便成了“落跑新娘”。董金感到自己受骗，于是将未婚妻和其家人告上法庭，要求赔偿损失。

    据《每日邮报》报道，董金一周前向曼哈顿最高法院提交起诉书。起诉书写到，“作为合法结婚的承诺以及家乡习俗”，董姓男子付给了翁女士六位数的礼金。为了凑足这笔礼金，他向不少家里的亲戚、朋友借了钱。

    根据《纽约邮报》，董金和未婚妻在2017年早些时候已摆了酒席，两人决定在晚些时候再去正式领证。

    但2017年8月，翁玉清却从两人的住所“消失了”。 根据起诉书，翁玉清离开时拿走了所有的结婚彩礼和珠宝。

    据悉，董金此前还给了翁玉清母亲5300美元的礼物，并给了她父母6300美元的聘礼。准新娘的哥哥和祖母也分别从董先生的手中拿到2000美元。

    董金之后从翁玉清母亲那里拿回了1500美元。当他要求女方家退还从自己这里拿到的所有聘礼时，则遭到拒绝。董金随即将翁一家人告上法院，并要求退还28.7万美元。

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