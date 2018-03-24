全球天气异常？欧洲极寒冻死24人北极创纪录升温

综合报道，连日来，受西伯利亚寒流影响，欧洲大部分地区气温骤降，迎来大雪或冰封天气，严寒已造成至少24人死亡。与欧洲的零下温度不同的是，北极迎来创纪录高温，令科学家震惊。
报道称，持续低温令向来气候适宜的地中海岛屿科西嘉岛和卡普里岛也出现降雪，其棕榈树林立的海滩都覆盖了一层雪。
波兰首都华沙的气温2月25日晚上降至零下16摄氏度，隔天即发现有五人被冻死。这使得自去年11月以来在波兰被冻死的人增加到53个。
自上周五以来，法国和捷克也分别有三人被冻死，意大利一人。大部分死者是无家可归者。
在比利时，多个城镇不得不指示警员将不肯去避难所的无家可归者扣押起来，以免他们被冷死。
国际红十字会在法国呼吁公众捐出一万条毛毯。巴黎地区的约50个地方官员2月27日晚在户外度过一晚，希望引起人们对无家可归者困境的关注。根据本月公布的一项统计数字，巴黎的流浪汉达3000人，实际人数可能更多。
在英格兰，英国航空公司取消了伦敦希斯罗机场的60趟起降航班。气象人员警告，农村地区可能因积雪而与世隔绝几天，电力供应和电话及手机网络可能中断。
意大利多所学校和日间托管中心因严寒天气停课，令已经因为周末的全国大选而担心停课的父母更感不满。铁道公司的除霜设备不足，也使全国各地的铁路服务大受影响。在那不勒斯，机场周二上午关闭，巴士服务中断。
尽管寒流来袭，但欧洲这个冬天其实还是异常温和的。奥地利气象局说：“自上世纪30年代以来，冬季气温每10年平均会上升0.25摄氏度。”
与欧洲的零下温度不同的是，北极迎来创纪录高温，2月25日的温度在冰点以上。上周末，北极出现了史上最高温，达到摄氏2度，这一现象让科学家感到震惊。科学家认为，天气异常很可能是全球气候暖化造成的。
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