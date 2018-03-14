美国务卿蒂勒森发表离职声明 未感谢特朗普

在美国总统特朗普13日上午突然宣布提名中央情报局局长蓬佩奥接任国务卿蒂勒森的职务后，蒂勒森在国务院发表声明称要确保平稳有序的过渡，但并未如惯例在声明中感谢特朗普。
当天上午，特朗普在社交媒体推特上发文称将提名蓬佩奥为新国务卿。随后，在白宫提供的一份声明中，特朗普花大量篇幅赞扬蓬佩奥，对蒂勒森只提了两句话，即感谢他的服务，称他过去14个月完成了很多工作，希望他和他的家人一切都好。
美国国务院下午突然宣布蒂勒森将发表声明。据蒂勒森称，他在当天午后接到特朗普在空军一号上打来的电话，也与白宫幕僚长凯利通了话。除此之外，他没有再提及特朗普。
蒂勒森表示，他当天将把国务卿的所有职责移交给副国务卿苏利文，他将于3月31日以后离职。他说，当前最重要的是要在美国面临重大政策和国家安全挑战时确保一个平稳有序的过渡，他鼓励其政策团队、副国务卿和助理国务卿等继续留任。
蒂勒森随后提及朝鲜、叙利亚、美中、美俄关系等问题，感谢国务院及其它机构工作人员，最后说自己将作为一个自豪的美国人回到其私人生活中，很自豪能够有机会为自己的国家服务。
长久以来，蒂勒森与特朗普“不合”的消息在华盛顿已是“公开的秘密”。去年10月4日，蒂勒森还专门召开过新闻发布会，称自己从未考虑辞职。
据美联社、美国有线电视新闻网等多家主流媒体报道，美国务院负责公共外交和公共事务的副国务卿戈德斯坦在13日上午曾发表声明称，蒂勒森并不知道自己被解雇的原因，他并不想辞职，戈德斯坦还告诉记者，蒂勒森是从特朗普的推特上知道自己被解雇的。据美国媒体称，戈德斯坦随后也被白宫炒了鱿鱼。
据白宫随行记者的报道，特朗普当天在启程前往加州时表示，他和蒂勒森相处不错，但在很多问题上观点不同，比如伊核等。特朗普还说蒂勒森是个好人，不当国务卿也许会更开心。据一名白宫高级官员称，特朗普在此时更换国务卿人选，是为了在即将到来的美朝领导人会晤及其他贸易问题谈判时，让其新的团队就位。
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