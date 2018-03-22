德经济部长访美欲化解欧美钢铝关税争端

法媒称，在钢铝关税纷争上，美国和欧洲19日展现出缓和迹象。德国的作为使人们猜测本周可能出现解决办法。
据法新社华盛顿3月19日报道，美国商务部长威尔伯·罗斯和德国经济能源部长彼得·阿尔特迈尔在一份联合公报中宣称：“我们就经济联系相关的所有话题展开了非常有建设性的初步交流并尤其面向贸易紧张关系的缓和。”双方预计“在未来数天展开其他商讨”。
报道称，阿尔特迈尔在白宫面对媒体时表示：“我们感到，我们可以在本周达成一个共同解决办法。”阿尔特迈尔称：“找到避免严重贸易冲突的方案是可能的。”
据报道，欧洲2017年对美出口钢材53亿欧元，铝11亿欧元。
阿尔特迈尔认为“在建设性的氛围下展开了非常好的讨论”，他20日还将会晤美国贸易代表罗伯特·莱特希泽。
阿尔特迈尔还指出，同美国正式谈判的将是欧盟贸易委员塞西莉亚·马尔姆斯特伦，“我同欧盟贸易委员保持紧密联系，德国致力于为谈判助力”。
报道称，马尔姆斯特伦表达了同美国以及全球其他合作伙伴一道努力解决“问题根源”即钢铁产能过剩问题的意愿。
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