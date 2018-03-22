G20财长寻求遏阻贸易保护主义

外媒称，全球金融领导人19日寻求旗帜鲜明地支持自由贸易，并呼吁放弃保护主义立场，因在美国对进口钢铝征收关税，并将对中国采取进一步关税行动之时，人们担忧这可能触发贸易战，进而损及全球增长。
自由贸易面临挑战
据路透社布宜诺斯艾利斯3月19日报道，全球20个最大经济体的财长和央行行长齐聚布宜诺斯艾利斯，讨论经济前景、资本流动、比特币等加密货币，以及如何防止跨国企业避税等问题。但美国总统特朗普3月8日单方面决定对进口钢铝分别征收25%和10%的关税后，贸易问题成为此次会议的焦点。
德国财长朔尔茨告诉在德国发行量很大的报纸《图片报》说：“我非常担心我们今天繁荣的基础——自由贸易——已面临风险。保护主义并非解决我们当前所面临困难的方法。形势非常严峻。”
报道称，出席二十国集团（G20）会议的其他国家领导人与德国有着同样的关切。会议于20日结束，会后发表联合公报。
日本央行行长黑田东彦在到达会场时告诉记者：“国际社会深切认识到自由贸易至关重要。”
巴西央行行长伊兰·戈德法恩也呼吁G20共同努力，保持全球贸易流动的开放性。
报道称，美国宣布对进口钢铝征税给其贸易伙伴敲响了警钟，提醒它们特朗普正在兑现其威胁，放弃过去数十年建立起来的、基于世界贸易组织规则的贸易体系，转而采取单边贸易行动。
路透社看到的G20公报初稿中有这样一句话：“国际贸易和投资是经济增长的重要推动力。”
一位G20官员表示，目前讨论围绕是否在公报中保留这句话展开，这必须得到与会各国的一致认同，包括美国。
紧张气氛浮出水面
另据法新社布宜诺斯艾利斯3月19日报道，在G20财长会议的第一天，贸易紧张气氛浮出水面。
23日开始，美国将对除加拿大和墨西哥以外的所有国家征收高额钢铝关税。
据报道，此次会谈的重点是美国与其贸易伙伴——特别是中国和欧盟——之间爆发贸易战的威胁。
报道称，正如特朗普入主白宫以来的每一次G20会议一样，会议最终声明的起草揭示了世界上两个最大经济体之间的分歧。
报道表示，据一位了解会议情况的消息人士说：“就联合公报的最终文本进行磋商时，中美两国都在展示肌肉。联合公报的文本不会努力隐藏这种紧张关系，但应该强调集体解决方案仍然是最佳选择。”
报道认为，美国的关税举措主要针对的是中国，不过华盛顿的欧洲盟友也遭到了特朗普的攻击，后者对德国的贸易顺差尤为关注。
分析人士称，本周举行的G20会议不可能解决贸易政策上的分歧，但或许能找到一些共同点。
美“内向型”政策受抨击
路透社3月19日另一篇报道称，日本财务副大臣木原稔称，G20财长会议20日发表的公报中，可能将反映出G20诸多国家对保护主义等“内向型”政策的忧心。
报道称，在忧心美国实施金属关税以及美中贸易关系不睦的背景下，来自全球的金融领导人誓言支持自由贸易；特朗普政府官员则表示，美国不会牺牲本国的国家利益。
木原稔19日在参加完第一天会议之后对记者说：“很多国家对于这种向内看的政策表达了担忧。难以想象这样的声音不会在明天的G20公报中得到体现。”
日本财务省另一位资深官员匿名向路透社记者表示，G20公报在贸易方面的措辞不会与去年的汉堡会议公报有太大差别。那次公报强调了“基于规则的国际贸易体系”的重要性。但他表示，对于是否通过一个多边框架来解决全球失衡的问题尚未达成共识，多边框架是G20大多数国家的立场，而美国总统特朗普则倾向于双边框架。
这位官员表示：“双边框架引发了对贸易保护主义的担忧，但许多国家也谈到全球失衡以及如何从一个全球的视角，而非双边的角度看待失衡的问题。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost