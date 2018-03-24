韩媒对比李明博与朴槿惠狱中待遇：李比朴牢房单间大3平

韩媒称，涉贿被捕的韩国前总统李明博以未决犯身份在单人间大牢房度过了难眠之夜。与被弹劾罢免的朴槿惠不同，李明博在被判监禁以前可依法享受前总统特殊待遇。
据韩联社3月23日报道，李明博22日深夜在家中被捕，23日零点18分被押至首尔东部看守所，单独押入顶楼12层一间单人但较宽敞的牢房，囚号716，狱警原则上不称呼姓名只叫罪犯编号。依据《礼遇前任总统法》等法令，看守所为李明博安排专属狱警，所住单人间面积13.07平方米（含卫生间），比首尔看守所为朴槿惠安排的单间大3平米。
报道称，该房间所在一列监室全部空置，12层还设有健身设施，李明博平时没有机会见到狱友，居室内有电视机、镜子、被子、床具、餐桌兼书桌、衣架、收纳箱、风扇、盥洗台、清扫工具等。李明博要早6点起床，晚8点就寝，在室内独自就餐，并自己动手洗餐具。
报道称，首尔中央地方检察厅的涉案人员一般关押于首尔看守所，但鉴于朴槿惠和李明博案共犯都押入首尔看守所，法务部为防止加重戒护负担和避免串供，而将李明博押入9月27日刚投入使用、闲置监室较多的首尔东部看守所。
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