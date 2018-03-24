“鹰派”博尔顿出任白宫国安顾问 特朗普外交政策将进一步向右转

外媒称，特朗普的外交政策可能将进一步向右转。
据路透社3月22日报道，美国总统特朗普当天再次调整对外政策团队，由约翰·博尔顿接替麦克马斯特出任总统国家安全事务助理。博尔顿是“鹰派”人物。
报道称，上述人事变动已通过推文和白宫声明对外公布。就在前不久，特朗普还解除了蒂勒森的国务卿职务。
报道认为，这项人事调整表明，特朗普身边的顾问更有可能是与其观点一致且把对外政策带入更强硬方向的人士。
报道称，任命博尔顿一事不仅可能导致业已受到危及的伊朗核协议在劫难逃，还可能在对俄罗斯多强硬的问题上与特朗普发生冲突，因为特朗普仍希望与俄总统普京改善关系。
报道透露，在有关上述任命的消息公布前，特朗普在白宫会见了博尔顿。就连博尔顿也吃了一惊，他在任命公布后说：“我真没想到今天宣布的事情，这显然是一件让我感到非常荣幸的事。”
报道称，现年69岁的博尔顿在华盛顿算是“老资格”了，对世界很多问题都持强硬立场。任命博尔顿一事无需获得美国参议院批准。
报道援引一些分析人士的话说，博尔顿会很有影响力。在奥巴马总统任内担任五角大楼分管东亚事务的助理部长帮办亚伯拉罕·登马克说：“博尔顿被任命为总统国家安全事务助理是一种明确信号，即特朗普总统对他提供的选项持开放态度。”他还说：“我们认为对华态度也会更具对抗色彩。”
报道称，在小布什政府担任国务院分管军控问题的高级官员时，博尔顿是2003年入侵伊拉克的主要拥护者。
报道称，特朗普对麦克马斯特的风格颇感厌烦。据多名顾问称，两人经常在会议上发生口角，特朗普一直在寻找替换人选。
另外据美联社3月22日报道，即将出任特朗普总统第三位总统国家安全事务助理的博尔顿是一个容易制造争议的外交人物，他曾毫不掩饰地支持伊拉克战争，主张在伊朗搞政权更迭。
报道称，博尔顿此番高升，多半预示着特朗普的外交政策要向右转，将奉行更加强硬的政策。
报道认为，博尔顿对伊朗核协议的抨击尤其毫不留情。特朗普在竞选中曾誓言要撕毁协议，但是后来听从麦克马斯特和蒂勒森的建议，暂不这样做。自从特朗普炒掉蒂勒森，让中情局局长蓬佩奥接任后，他的所作所为表明他非常希望践行在伊朗问题上的承诺。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost